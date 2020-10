Motorrijders die met 250 kilometer per uur over A16 scheurden voorlopig op vrije voeten

Een van de motorrijders filmde de hele rit. vergroot

De motorrijders die met meer dan 250 kilometer per uur van Breda naar Rotterdam scheurden, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Een van de voorwaarden is dat ze voorlopig niet meer rijden.

De mannen raceten in minder dan tien minuten via de A16 van Breda naar Rotterdam. Ze filmden hun rit en plaatsten die op social media. Die beelden gingen viral.

Ook de politie zag de beelden en ging naar de mannen op zoek. Meerdere tips van getuigen leidden tot de arrestatie van de mannen. De verdachten zijn een 24-jarige man uit Rotterdam en een 22-jarige man uit Waddinxveen. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en opzettelijk levensgevaarlijk rijgedrag.

Bekijk hier de beelden van de dollemansrit:

