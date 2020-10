Leonardo di Cabrio, Bultje of 'lekker goor rotsakske', hoe noem jij je auto?

Simone was helemaal gelukkig met haar 'Oscar'(foto: Simone). vergroot

Leonardo di Cabrio. Zo noemt Peggy haar Fiat 500, Afgekort Leo. Het 'klein rooi autooke' van Bert is Bultje gedoopt en Eva heeft het over haar 'lekker goor rotsakske'. Geef jij je auto een naam? Zo ja, dan is het deze vrijdag een dag om te vieren. Het is namelijk 'Name your car-day'.

"Auto's een naam geven, het is heel normaal", vertelt Eric. Zijn zoon Pim rijdt een Volvo Amazon met de naam Savannah. De avonturen van Savannah zijn zelfs te volgen op een Instagram-account.

De auto van Cor Arends uit Oisterwijk heeft geen Instagram-account, maar wel een opvallende naam. Hij spreekt van zijn BEEmoBIEl. Marijn werkte vroeger bij een loonbedrijf in Oud-Gastel waar een tractor stond die 'dun Boeroes' als bijnaam had en de allereerste auto van Omroep Brabant-radiopresentator Maarten Kortlever werd Axie genoemd. "Dat was een Citroën AX.", legt hij uit. "Die werd vooral zo genoemd door mijn vrienden. Er zat echter weinig actie in dit wagentje, want die ging niet zo hard."

'Suus krijgt een beurt'

John heeft nog leuke herinneringen aan de motor die een vriendin van hem had. "Dat was een Suzuki en zij had het altijd over haar Suus... Met haar hebben we daar vaak grappen over gemaakt, als er onderhoud moest plaatsvinden... Suus krijgt een beurt. "

Simone deed haar 'Oscar' uiteindelijk van de hand aan een vriendin wiens vriend ook Oscar heette (foto: Simone). vergroot

Iemand anders had een vriendin wiens auto 'zomerjurkje' gedoopt was en Simone uit Son pronkte met haar Oscar. "Dat was mijn allereerste autootje, een Opel Corsa. Daar was ik heel trots op", vertelt ze. "Ik praatte nooit echt tegen hem, maar wel óver hem. Bijvoorbeeld tegen mijn vriend. Zo van: ik ga even met Oscar naar de winkel. Toen ik Oscar verkocht, heb ik wel echt even tegen hem gesproken. Dat we een mooie tijd hebben gehad."

Naamsverwarring

De auto deed ze vervolgens over aan een vriendin. "En het mooie was: haar vriend heette ook Oscar. Volgens mij hebben zij de naam van de auto niet meer gebruikt om naamsverwarring te vermijden, haha. Maar mijn vriendin en ik werkten op dezelfde plek en af en toe zag ik dan Oscar in Oscar voorbijrijden."