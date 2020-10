VVD: laat koeien grazen op daken van distributiecentra

Koeien op het dak van distributiecentra? vergroot

Grazende koeien of huizen voor de werknemers op de daken van distributiecentra. De VVD in Provinciale Staten denkt dat het kan. Wilma Dirken van de VVD liet deze proefballon vrijdag op tijdens een discussie in Provinciale Staten over logistieke distributiecentra in Brabant, ook wel XXL-blokkendozen genoemd.

Provinciale Staten zien dat er steeds meer van die enorme gebouwen in Brabant verrijzen en dat steeds meer mensen daar over klagen. De politieke partijen willen dat de provincie daar regels voor maakt.

De VVD vindt van niet. “De provincie gaat niet over ruimtelijk beleid of welstand,” zei Dirken. “Dat is aan de gemeenten. De provincie moet hooguit meedenken over het gebruik van de schaarse grond.” Ze vond wel dat gemeenten samen goed moeten overleggen om te voorkomen dat er overal distributiecentra komen.

'We moeten de hoogte in'

“We moeten de hoogte in,” zei Wilma Dirken. Dat vertaalde ze met grazende koeien of fruitbomen op de daken. Op die daken zouden ook huizen voor de medewerkers kunnen worden gebouwd. “We zijn een innovatieve provincie. Hoe mooi zou het zijn als wij daar een proeftuin voor worden,” aldus de liberaal.

De VVD heeft als uitgangspunt: de distributiecentra kunnen volgens de omgevingswet gebouwd worden, behalve waar het niet mag

'Megalomane distributiecentra'

Andere partijen dachten daar heel anders over. Het debat was aangezwengeld door de Partij voor de Dieren. Miep Vlasveld van de PvdD zette de toon van de criticasters. “Met die megalomane distributiecentra verdwijnt ruimte die we ook hadden kunnen inrichten met natuur om leefbaarheid te vergroten. Af- en aanrijdende vrachtwagens stoten stikstof uit en daarvoor ruilen we vee in. De VVD wil blijkbaar grazende koeien op het dak en zonnepanelen in de wei.”

De centrale vraag was welke economie Brabant in de toekomst wil. Volgens Maikel Boon voegen 'blokkendozen niks toe aan de werkgelegenheid voor de gewone Brabanders'. Volgens de PVV zijn het vooral werkgelegenheidsprojecten voor Oost-Europese arbeidsmigranten die linksom of rechtsom voor problemen zorgen. “Of ze veroorzaken herrie of vechtpartijen of ze worden uitgebuit,” aldus Boon.

'Moeten we Amazon in Brabant willen?

Ook GroenLinks en Forum voor Democratie vroegen zich af wat die enorme distributiecentra toevoegen aan de werkgelegenheid. “Moeten we hier echt een enorm distributiecentrum van Amazon willen?,” vroeg Michiel Phillipart van GroenLinks zich af. Marcel Thijsen van de PvdA: “Wij zijn geen voorstander van doorvoerbedrijven.”

De SP ziet liever een beleid van helemaal geen blokkendozen, tenzij. Nico Heijmans (SP) wilde wel provinciale bemoeienis. Hij had geen vertrouwen in de logistieke ondernemers. “Die willen zo goedkoop en lelijk mogelijk bouwen,” aldus de socialist.

Wilma Dirken van de VVD bleef bij haar standpunt dat XXL-blokkendozen best kunnen. “Werk is belangrijk. Om geld te verdienen en als sociale activiteit. Als we niet aan het werk zijn, bestellen we online. Dat gaat via distributiecentra. Weinig mensen willen alleen de lusten niet de lasten.”

Provinciale Staten hebben zich nu een oordeel gevormd van het probleem en zullen de komende tijd verder praten. Over één ding waren ze het eens: als er een XXL-blokkendoos wordt gebouwd moet er meteen worden nagedacht over de huisvesting van de medewerkers in de verkeersstroom die de vrachtwagens veroorzaken

Overigens werd de online bespreking voortijdig afgebroken wegens een technische storing.