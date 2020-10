Grote dump van asbestplaten in Helvoirt en Cromvoirt

Asbestplaten in Cromvoirt (Foto: Bart Meesters) vergroot

In Helvoirt zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag ongeveer 25 asbestplaten gedumpt. Niet veel later werd er in Cromvoirt een nog grotere dumpplaats ontdekt. Het bedrijf Gubbels uit Helvoirt ruimt alles op: “Als je naar het type plaat kijkt, lijkt het er op dat het van dezelfde afkomst is.”

Tom Berkers Geschreven door

“Het is gewoon echt gekkenwerk, gewoon zonde”, zegt de coördinator buitendienst René van Baast van de gemeente Haaren. “Het is niet alleen schadelijk voor de natuur, maar nu ze gedumpt worden, kunnen de asbestvezels loslaten en wordt het nog gevaarlijk ook. Dit is gewoon crimineel!”

Opruimen van de asbestplaten

Op zaterdag worden de platen op beide locaties opgeruimd. “Het opruimen gebeurt zorgvuldig en zal voor beide locaties samen ongeveer een dag duren. De kosten zullen per plek ongeveer 3000 euro zijn”, aldus een woordvoerder van Gubbels.

Asbestplaten in Helvoirt (Foto: Bart Meesters) vergroot

Voor 2024 moet alle panden van Nederland asbestvrij zijn. Van Baast: “Tot 35 vierkante meter mag een huishouden eenmalig asbest storten bij een afvalplaats.” Grotere hoeveelheden kregen tot voor kort subsidie. “Het is natuurlijk laks en makkelijk om het dan maar te dumpen.”