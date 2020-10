Hardere aanpak: Tilburg moet letterlijk de schôônste stad van ’t laand blijven

vergroot

Mattrassen, banken, afwasmachines op de hoek van de straat maar ook flesjes en andere rommel op de weg. In Tilburg is zwerfvuil een groot probleem. Om de overlast tegen te gaan heeft de gemeente flinke maatregelen genomen. Zo wordt er zeven dagen per week zwerfvuil weggehaald en zijn er twee extra boa’s om boetes uit te schrijven. Alles om Tilburg weer schoon te krijgen.

Het is ergernis nummer één onder Tilburgers: de rommel op straat. Ook de gemeente is er klaar mee en grijpt in. ''Dat doen we op twee manieren'', legt wethouder Mario Jacobs uit. ''De minderheid die er een loopje mee neemt zwaar straffen en de pakkans omhoog gooien. En de meerderheid die het goed bedoelen maar niet goed weten waar ze met het afval heen moeten, helpen.''

De aanpak van de minderheid lijkt al z'n eerste vruchten af te werpen. Er zijn twee extra boa's ingezet. Er is inmiddels al voor 40.000 euro aan boetes uitgedeeld. ''En daar bovenop nog eens 15.000 euro aan opruimkosten verhaald.''

Verder zet Tilburg dus in op het 'helpen' van mensen. Sinds vrijdag is er een mobiele recyclestraat die elke dag op een ander plein staat. Buurtbewoners kunnen hier bijvoorbeeld kleine elektrische apparaten inleveren en hun oude frituurvet en batterijen kwijt.

Of dit alles de problemen écht oplost, valt nog te bezien. Je zou kunnen denken dat als de gemeente alles maar steeds opruimt, mensen net zo hard spullen blijven dumpen.

Wethouder Jacobs denkt niet dat het zo werkt: ''Het belangrijkste is dat de mensen die het goed bedoelen in onze stad niet met het vuil van anderen worden geconfronteerd. En wat we moeten doen, is degene die het wel dumpt gewoon pakken. We moeten zorgen dat Tilburg de schôônste stad van ’t laand blijft.''