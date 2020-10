Udense bedrijven beginnen gezamenlijke teststraat: 'Zonde om mensen lang thuis te laten zitten'

Nu de wachttijden bij de teststraten van de GGD oplopen, zitten veel medewerkers onnodig lang thuis. Verschillende bedrijven bundelen de krachten en wenden zich tot commerciële initiatieven.

Zo is er een commerciële teststraat in aantocht in Uden. Evert Oostendorp, voorzitter van de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) is kartrekker van het project.