Steven Kruijswijk wordt overal getipt als winnaar van Giro d'Italia: 'Het is een gouden kans'

Steven Kruijswijk rijdt zaterdagmiddag de eerste vijftien kilometer van de Giro d'Italia van 2020, die om kwart over een begint met een tijdrit in Palermo. De renner uit Nuenen moet in die eerste kilometers meteen een basis leggen voor een goed eindresultaat. In Italië staat de naam van de renner van Team Jumbo-Visma overal bij de favorieten.

Kruijswijk staat in La Gazzetta dello Sport tussen 'de groten'. Hij wordt gezien als kanshebber om het roze naar Milaan te brengen. Naast Kruijswijk staan ook Vincenzo Nibali, Geraint Thomas en Jakob Fuglsang in het rijtje van de 'roze krant'. Bij een rondje langs de grote wedkantoren kom je op dezelfde namen uit, met Simon Yates als toevoeging.

Gregor Brown ziet de vijf renners ook als de favorieten voor de eindwinst. Kruijswijk dus ook. "Ja, zeker! Het is even afwachten hoe hij er fysiek voorstaat met zijn blessure. Maar voor hem is dit een gouden kans om de Giro op zijn naam te schrijven." Volgens de in Italië werkende wielerjournalist zijn er meerdere redenen om de Brabander te zien als grote kanshebber. "Hij heeft ervaring en een goede ploeg om zich heen. En hij kan tijdrijden, dat is belangrijk dit jaar."

"Hij kan stilletjes naar voren komen en de uiteindelijke winnaar zijn in Milaan."

Stephan Farrand ziet in de 33-jarige Kruijswijk ook een kanshebber vanwege zijn ploeg, maar niet omdat de in Livorno wonende wielerjournalist die ploeg zo sterk vindt. "De kopman mist de ondersteuning van een sterke ploeg zoals Primoz Roglic die had tijdens de Tour de France. Dat kan juist goed zijn voor de rustige maar consistente Nederlander. Zo kan hij stilletjes naar voren komen als de uiteindelijke winnaar in Milaan."

Hoewel de ploeg op papier minder sterk is dan de Team Jumbo-Visma-formatie die in Frankrijk reed, ziet Brown in de acht renners juist wel een belangrijk onderdeel voor succes van Kruijswijk. "Het is heel anders dan de ploeg die er stond toen Kruijswijk in het roze reed, een paar jaar geleden. Maar de ploeg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, heeft grote stappen gezet en niet alleen qua renners. Ook al is het niet de A-ploeg, nog steeds staat er een sterke groep."

"Het is geen enorm populaire renner, heel anders dan Tom Dumoulin bijvoorbeeld."

Waar Italiaanse journalisten en wedkantoren de nummer drie van de Tour de France van 2019 zien als favoriet voor de eindzege, staat hij bij wielerfans niet direct hoog in aanzien. "Het is geen Thomas of Yates en zeker geen Nibali. Als je het hebt over de renner die in 2016 in de sneeuw verdween en daardoor de eindzege verspeelde, weet iedereen wel over wie het gaat. Maar de gemiddelde wielerfan hier kent hem niet echt goed. Het is geen enorm populaire renner, heel anders dan een Tom Dumoulin bijvoorbeeld", zegt Brown.

Niet de populariteitsprijs, wel de eindzege in de Giro d'Italia. Het is een scenario waar Kruijswijk maar al te graag voor wil tekenen. Hij zou eigenlijk één van de kopmannen zijn in de Tour de France. Door een blessure ontbrak hij in Frankrijk en gaat hij nu voor zijn kans in Italië. "In de eerste week kunnen we onze borst meteen natmaken. De derde etappe kent een aankomst bergop. Dat gaat voor mij een graadmeter zijn om te zien waar ik sta. Ik heb weinig wedstrijden gereden dit jaar, dus het zal aftasten zijn."

"Het wordt echt een zware Giro, met een loodzware derde week met zware ritten en slechte weersomstandigheden. Het gaat echt een mooie strijd worden", zegt Brown, die nog een keer herhaalt dat een fitte Kruijswijk een grote kanshebber is. "Het is echt een gouden kans."

