Hattrick van Sydney van Hooijdonk redt troosteloos Avondje NAC, ploeg wint met 4-0 van Jong Ajax

Sydney van Hooijdonk scoorde drie keer voor NAC (foto: OrangePictures). vergroot

Geen Annie, geen clublied, geen bier en vooral geen fanatieke supporters. Het Avondje NAC zonder publiek was vrijdagavond qua beleving eigenlijk een troosteloos schouwspel. Jammer, want de thuisploeg boekte in Breda een prima 4-0 overwinning op Jong Ajax en daarmee de zesde overwinning op rij. Een hoofdrol was er voor Sydney van Hooijdonk, de spits maakte een hattrick.

De cijfers zijn om de vingers bij af te likken. NAC is bezig aan de beste seizoenstart ooit. De ploeg pakte achttien punten uit de eerste zes duels en blijft de trotse koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

Het was dan ook best sneu voor de Bredase ploeg dat er door de coronacrisis zonder publiek gespeeld moest worden. De degelijke overwinning, NAC gaf niets weg, kon daarom niet met de trouwe aanhang gevierd worden.

Extra zuur was dat voor Sydney van Hooijdonk. De spits, die zijn contract gaat verlengen, scoorde maar liefst drie van de vier Bredase goals. "Natuurlijk mis ik de supporters, die zijn heel erg belangrijk voor ons", zo zegt hij na afloop.

Sydney van Hoojdonk baalde dat hij zijn succes en dat van NAC niet met de supporters kan vieren:

Met achttien doelpunten voor en drie tegen stevent NAC af op de eerste periodetitel, die over negen wedstrijden gaat. Deelname aan de play-offs is dan gewaarborgd. "We hebben maar één doel en dat is promoveren", zegt middenvelder Mounir El Allouchi over deze prijs.

Mounir El-Allouchi over de periodetitel die voor NAC in zicht is.

Bij NAC zwaaide assistent-coach Hans Visser vrijdagavond de scepter. Hij verving naar tevredenheid hoofdtrainer Maurice Steijn die thuis in quarantaine zit. "Ik denk als je met 4-0 van Jong Ajax wint, dat je tevreden moet zijn", meent Visser. "Ook gezien het spelbeeld, want we geven niks weg. Soms is het nog wat slordig, maar er zit progressie in."

Hans Visser vertelt dat er heel de wedstrijd telefonisch contact was met Maurice Steijn.

