Brand verwoest invalidenwagentje Vlijmen, buurman voorkomt dat vuur overslaat naar huis

Het invalidenwagentje ging bij de brand in Vlijmen verloren (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Een invalidenwagentje is vrijdagnacht uitgebrand aan de Bilderdijkstraat in Vlijmen. Het vuur werd rond halftwee ontdekt. Een buurman kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het huis waarvoor de auto was geparkeerd.

De buurman is een oud brandweerman. Hij was voordat de brandweer aankwam al begonnen met het blussen van het vuur, met een tuinslang. "De buitenste ramen van het dubbele glas waren al gesprongen", laat een getuige weten. "Het had niet veel gescheeld of het vuur was naar binnen geslagen. "

Reddende engel

Volgens de getuige heeft de buurman met zijn alerte reactie waarschijnlijk erger voorkomen. Het is niet de eerste keer dat deze buurman de reddende engel is. Begin februari 2018 schoot hij ook in actie toen zijn brandalarm afging en hij opmerkte dat in het huis naast hem veel rook hing op de eerste verdieping. Toen bleek er brand te zijn uitgebroken in de slaapkamer. Hij redde toen zijn buurvrouw, die de brand niet had opgemerkt, uit het brandende huis.

Hoe de brand in Vlijmen kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot