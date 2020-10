Honderden kilo's hennep in bestelauto Sint Willebrord, hennepspoor verraadt verdachten

In een bestelauto aan de Boterbloemstraat in Sint Willebrord werden zaterdagochtend rond zes uur honderden kilo's hennep ontdekt. Drie mensen zijn aangehouden.

Van de plaats waar de bestelbus stond liep een hennepspoor naar een huis aan de Boterbloemstraat. Daar ontdekten agenten restanten van hennepplanten. Een 40-jarige verdachte die zich in dat huis bevond, probeerde via de achtertuin te ontsnappen maar hij werd in de tuin aangehouden. Van hem is geen vaste woon- of verblijfplaats bekend. Hij is net zoals de andere twee vastgezet voor onderzoek.