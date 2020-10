Bestuurder verliest macht over stuur en rijdt tegen boom in Valkenswaard: twee gewonden

Wachten op privacy instellingen... De BMW kwam langs de andere weghelft tot stilstand. (Foto: Rici Vogels / SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto knalt tegen boom in Valkenswaard

Een man en een vrouw zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Valkenswaard. De bestuurder raakte op de Maastrichterweg de macht over het stuur kwijt. De wagen belandde, in de berm langs de andere weghelft, tegen een boom.

De bestuurder liep een hoofdwond op en de bijrijdster kwam klem te zitten in de auto. Zij is door de hulpdiensten uit het voertuig gehaald.

De slachtoffers zijn door ambulancepersoneel behandeld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

