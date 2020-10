Na elf weken zonder positieve test opeens veel coronagevallen bij RKC: 'Dit is enorm schrikken'

RKC-directeur Frank van Mosselveld heeft verantwoordelijkheid genomen (foto: OrangePictures). vergroot

In een Mandemakers Stadion zonder supporters had RKC Waalwijk zaterdagavond moeten voetballen tegen PEC Zwolle. Maar het stadion in Waalwijk blijft helemaal leeg. De wedstrijd is afgelast nadat bij RKC in korte tijd veel positieve coronagevallen aan het licht kwamen. De club heeft verantwoordelijkheid genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Dit was enorm schrikken", zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC zaterdagmiddag. "Alle protocollen worden bij ons op de club strikt nageleefd. Elf weken op rij zijn we schoon, zijn we weggebleven van positieve testen. En dan gaat het ineens heel hard en snel. Dat is zorgelijk."

Van Mosselveld is er vanaf half zeven 's ochtends mee bezig. Toen werd duidelijk dat er weer een positieve test was, in combinatie met eerdere positieve uitslagen en klachten bij spelers. Dat was reden voor de oud-voetballer om verantwoordelijkheid te nemen. "Ik vond dat ik als directeur en wij als club dat moesten doen."

"Moet er niet aan denken dat we gewoon waren gaan voetballen en er nog meer mensen besmet waren geraakt."

Er was overleg met de bondsarts van de KNVB, de eigen clubarts en de GGD. En in overleg ging er een streep door de eredivisiewedstrijd. "We hebben onze verantwoordelijkheid genomen richting onze eigen spelers, maar ook richting PEC Zwolle en de samenleving. Je moet er niet aan denken dat we vanavond gewoon waren gaan voetballen en dat er nog meer mensen besmet waren geraakt."

Donderdag werden de spelers, volgens protocol, getest in aanloop naar het duel met PEC Zwolle. Er was één positieve test. Maar in dagen die volgden kwamen meer positieve gevallen. Zo waren er twee tests onduidelijk. "Dat komt vaker voor. We hebben ze voor de zekerheid nog een keer getest en de 'vuile' testen zijn nog een keer door de molen gehaald. Vrijdagavond bleek een van de twee positief, vanochtend werd duidelijk dat de ander ook positief getest was."

"Het is dan vooral schrikken dat het gebeurt ondanks dat je je zo strikt aan de protocollen houdt en dat het zo snel en hard gaat."

In Waalwijk zagen ze deze uitbarsting niet aankomen, mede door de lange periode zonder positieve test. "Maar ik ben ook niet naïef. Je ziet dat het binnen de samenleving weer oplaait. En dan vooral onder jongeren. Onze selectie bestaat voor een groot gedeelte uit spelers die jonger zijn dan 23 jaar. Dan kan het gebeuren. Het is dan vooral schrikken dat het gebeurt ondanks dat je je zo strikt aan de protocollen houdt en dat het zo snel en hard gaat."

Geen profvoetbal in Waalwijk dus dit weekend op initiatief van de club zelf. "Als je ziet dat er uit die donderdaggroep in eerste instantie één positieve test komt kan je zeggen: de positief geteste speler eruit. Als je alle positieve gevallen eruit haalt, voetbal je alleen met spelers die negatief getest zijn. Dan kun je gewoon spelen. Maar door de snelheid van de verspreiding en ook het feit dat de jongens niet direct nauw bij elkaar betrokken zijn, het is niet dat ze samen uit eten zijn gegaan of zo, is dit in onze ogen het beste."

"Dit zegt helemaal niets over volgende week of hoe het over vier weken gaat."

Volgende week is er door een interlandperiode geen voetbal in de eredivisie. RKC komt pas weer in actie op 17 oktober, uit bij Heracles Almelo. "En het kan zijn dat er dan ook meerdere positieve gevallen zijn, maar dat je wel speelt. Het hangt echt van de situatie af. En dat we nu positieve testen hebben zegt ook niets over de toekomst, daar is niets zinnigs over te zeggen. De afgelopen elf weken waren we schoon. Dit zegt dus helemaal niets over volgende week of hoe het over vier weken gaat", sluit Van Mosselveld af.

Wachten op privacy instellingen...