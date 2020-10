Tiny (90) uit Teteringen krijgt verjaardagskaarten uit hele wereld maar mooiste cadeau volgt nog

Oma Tiny uit Teteringen beleefde deze week een onvergetelijke negentigste verjaardag. De postzegelverzamelaar kreeg 150 brieven toegestuurd vanuit de hele wereld. Een actie op touw gezet door haar kleindochter Yara, die tot haar spijt niet langs kon komen omdat ze Zuid-Afrika niet kon verlaten.

Nederlandse vrouwen die verspreid over de hele wereld wonen, stuurden deze week een hartverwarmend berichtje naar het adres van oma Tiny in het Brabantse dorpje.

''De postbezorger stond opeens heel vaak voor de deur. Uit tientallen landen kwamen de kaarten'', vertelt kleindochter Yara Peters verheugd vanuit het Zuid-Afrikaanse gehucht waar ze inmiddels zes jaar woont. ''Uit Australië, Thailand en Brazilië bijvoorbeeld. Het leverde naast leuke berichtjes ook bijzondere postzegels op voor mijn oma. Ze gaat ze in haar verzamelalbum stoppen."

Yara kon Zuid-Afrika niet verlaten omdat de grenzen nog dicht waren. Daarom deed ze een oproep in de Facebookgroep Wereldvrouwen om toch iets bijzonders te kunnen doen voor haar oma. ''Dat is een groep met duizenden Nederlandse vrouwen die in het buitenland wonen. Tot mijn verbazing ging het opeens hard."