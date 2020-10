Mathieu van der Poel soleert indrukwekkend naar winst in BinckBank Tour

Arcchieffoto: Orangepictures. vergroot

Mathieu van der Poel heeft de BinckBank Tour gewonnen, de etappekoers uit de WorldTour die vanwege aangescherpte coronamaatregelen alleen op Belgische bodem werd verreden. De Nederlands kampioen soleerde in de vijfde en laatste etappe naar de zege en had aan de finish nog net voldoende seconden voorsprong over om de leiderstrui af te pakken van de Deen Soren Kragh Andersen.

De vijfde rit voerde van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen over 183,6 kilometer. Onderweg moest liefst vier keer de steile Muur van Geraardsbergen worden bedwongen en ook de Bosberg, bekend uit de Ronde van Vlaanderen, doemde vier keer op. Van der Poel viel aan op een van de beklimmingen van de Muur en reed iedereen uit zijn wiel.

Hij begon aan een solo van 50 kilometer en had op een gegeven moment meer dan 1 minuut voorsprong. In de laatste kilometers kwam een viertal, met daarin Kragh Andersen, nog gevaarlijk dichtbij. Met een uiterste krachtsinspanning in de laatste meters op De Vesten slaagde 'onze' alleskunner erin zijn achtervolgers nog net voor te blijven.