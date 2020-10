Auto vol inbrekersgereedschap en drugs, bestuurder is bekende van de politie

Foto: Politieteam Weerijs vergroot

De politie heeft zaterdagavond een man betrapt die in zijn auto een aantal inbrekerswerktuigen had liggen. Hij werd in Etten-Leur op de Moerdijksepostbaan aan de kant gezet.

Malini Witlox Geschreven door

De politie gaf hem een stopteken. De bestuurder werd gecontroleerd, waarbij agenten in het politiesysteem zagen dat hij eerder opgepakt was voor heling van goederen en inbraak in woningen en voertuigen.

Bij controle van de auto vonden de agenten drugs (GHB) en inbrekersgereedschap. Dit is in beslag genomen en de man heeft een boete gekregen.

Als hij opnieuw wordt betrapt met het gereedschap kan de burgemeester een dwangsom opleggen, zegt de politie.