Het wordt 'tamelijk koel' komende week, ook een paar stevige buien op komst

Het sombere weer waarmee we deze week geconfronteerd werden, houdt aan. Ook komende week regent en waait het behoorlijk, vertelt Diana Woei van Weerplaza.

Ook deze zondag is het weer volgens Woei 'nogal wisselvallig'. "De komende uren is het overwegend bewolkt en regent of motregent het, met name in de westelijke delen van de provincie. 's Middags moet het vanuit het zuiden gaan opklaren en komt de zon tevoorschijn.

Maandag kan het in de ochtend nog wel meevallen met de nattigheid. "Vooral in het oosten van de provincie. Maar in de middag en avond kan het soms nat zijn, met stevige buien. Dan wordt het opnieuw 15 graden. Vanaf dinsdag is het tamelijk koel. Hooguit 14 graden en overwegend bewolkt. In de tweede helft van de week wordt het zelfs amper 13 of 14 graden en ik kan niet beloven dat het geheel droog blijft. We worden geregeld geconfronteerd met een paar buien."