'We voelen allemaal de stress: hoe gaan we dit doen?', ziekenhuisdirecteur over tweede coronagolf

Het personeel van ziekenhuis Bernhoven in Uden zet zich schrap voor de tweede coronagolf. Tijdens de eerste golf ging het ziekenhuis bijna ten onder aan de enorme stroom coronapatiënten. De gewone zorg moest afgeschaald worden om alle patiënten te kunnen helpen. Volgens directeur Geert van den Enden is het personeel dit nog niet te boven. Dat zei hij zondag in KRAAK.

"De veerkracht van onze mensen is enorm groot", benadrukt Van den Enden. "Daar doen we ook heel veel aan. Maar als je vraagt: levert het stress op? Zijn mensen nog steeds moe? Dan is dat natuurlijk zo. We zijn door die eerste golf gekomen, maar daarna zijn we het ziekenhuis direct gaan ombouwen om alle zorg voor de reguliere patiënten weer te organiseren. We hebben enorm veel inspanningen gedaan om dit weer voor elkaar te krijgen. Nu je ziet dat die tweede coronagolf zich aandient, is het weer alle hens aan dek. Die stress voelen we allemaal: hoe gaan we dit doen?"

'We staan niet alleen'

De achterstand bij de reguliere zorg is volgens de directeur de afgelopen maanden 'zeker niet ingelopen'. "Ik vraag me af of dit überhaupt kon, want we kunnen niet zomaar een blik mensen erbij toveren."

Van den Enden zegt dan ook 'heel bezorgd' te zijn over wat er op hen gaat afkomen met deze tweede golf. "Maar tegelijkertijd is er wel wat veranderd ten opzichte van de eerste golf. Andere ziekenhuizen zijn nu veel eerder patiënten aan het overnemen. Dat geeft ons wel een stukje opluchting. We staan niet alleen."

Rode cijfers

Vanwege de zorg voor alle coronapatiënten heeft het ziekenhuis de afgelopen periode veel extra kosten moeten maken. Van den Enden heeft het over 'miljoenen'. "Maar de overheid heeft nadrukkelijk verklaard dat de ziekenhuizen geholpen zullen worden. Daar is een regeling voor ontworpen, specifiek voor de zorginstellingen. Wij gaan er vanuit dat die afdoende is om ons uit de rode cijfers te halen. Maar als die regeling er niet zou zijn, zou het ziekenhuis zeer ernstig in de rode cijfers terechtkomen."

Geert van den Enden vertelt over de uitdagingen waar zijn ziekenhuis mee te maken heeft:

