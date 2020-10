Willem II verliest ondanks vroege voorsprong met ruime cijfers van Feyenoord

Willem II kreeg vier tegendoelpunten te verwerken (foto: OrangePictures) vergroot

Willem II wist vorig seizoen een paar keer te stunten tegen de topclubs in Nederland. Maar tegen Feyenoord lukte dat niet. Zondag kwamen de Rotterdammers op bezoek in Tilburg, maar weer stapte Willem II met een nederlaag van het veld: 1-4. Wat viel er op tijdens de verliespartij?

Druk

Willem II kwam binnen een kwartier spelen op 1-0 via Vangelis Pavlidis. Dan neemt in Tilburg de hoop op een goed resultaat logischerwijs toe. Maar een paar minuten later stond het al 1-1. Vanaf dat moment werden de bezoekers steeds dreigender. De druk werd en groter en groter.

In de eerste helft leverde het niet eens heel veel grote kansen op, maar een Feyenoord-treffer leek een kwestie van tijd, mede door het slordige en onrustige spel van Willem II. Na rust ging dat door, binnen tien minuten in de tweede helft werd er twee keer gescoord door de ploeg van trainer Dick Advocaat. Daarmee was de wedstrijd gespeeld.

Robbin Ruiter

Feyenoord had - ondanks dat het al vier keer scoorde - in het Koning Willem II Stadion echt aan het doelsaldo kunnen werken. De Rotterdammers kregen flink wat kansen, maar regelmatig was het Robbin Ruiter die een doelpunt wist te voorkomen. In de eerste helft bracht hij goed redding op een vrije trap van Steven Berghuis. Twee keer kwam Bryan Linssen één op één met de goalie, twee keer voorkwam Ruiter een doelpunt.

Toch zal Ruiter niet met een goed gevoel terugkijken op de wedstrijd. Vooral omdat hij zelf schuldig was aan de vierde Feyenoord-treffer. De doelman kwam ver uit, maar buiten het strafschopgebied kreeg hij de bal niet te pakken. Steven Berghuis schoot de bal vervolgens in het lege doel, daarmee zette hij de 1-4 eindstand op het scorebord.

Debutantenbal

Het is dit seizoen, mede door blessureleed, een debutantenbal bij Willem II. Om de problemen in de verdediging op te lossen gaf Koster tegen Feyenoord Vincent Schippers zijn eerste minuten. De rechtsback had het lastig. In de eerste helft schoof hij de bal zo in de voeten van Linssen, die daardoor alleen op doelman Ruiter af kon lopen. De kans ging mis, Schippers tikte zichzelf even in zijn gezicht om bij de les te komen. Zo'n twintig minuten voor tijd werd de afgelopen zomer van Sparta overgekomen jongeling naar de kant gehaald voor Victor van den Bogert.

Ole Romeny maakte als invaller zijn debuut in het shirt van Willem II. De aanvallend ingestelde speler werd deze week op huurbasis overgenomen van NEC, met een optie tot koop.

Voor de vele jongelingen is het mooi dat ze minuten krijgen. Koster zal vooral blij zijn dat zijn ploeg door een interlandperiode pas weer op 17 oktober een wedstrijd speelt, zodat geblesseerde spelers weer terug kunnen keren bij de selectie.