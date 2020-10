Maarten stapt uit het water en gaat op het droge verder: ‘Het zwemmen blijf ik ernaast doen’ vergroot

Maarten van der Weijden slaat met zijn stichting, die geld inzamelt voor kankeronderzoek, een nieuwe sportieve weg in. Naast het zwemmen, dat altijd als een rode draad door zijn activiteiten zal blijven lopen, heeft hij Team Maarten opgericht. Met Team Maarten gaat hij met 'teamleden' meedoen aan hardloopactiviteiten zoals de Zevenheuvelenloop bij Nijmegen en de Running Duinentrail bij Schoorl. Ook in zijn thuisprovincie Brabant zoekt hij nog sportieve evenementen waar hij met Team Maarten kan meedoen.

Rob Bartol Geschreven door

De opzet blijft hetzelfde: schrijf je in bij Team Maarten, zamel geld in voor kankeronderzoek en loop mee. “Natuurlijk loop ik zelf ook mee”, vertelt Maarten tijdens een zware training op een roeimachine. “Als we niet alleen via het zwemmen geld kunnen inzamelen, maar ook via andere sporten is dat hartstikke mooi. Denk aan hardlopen, roeien, wandelen, alles kan.”

"Ik heb afgelopen zomer zelfs meegedaan aan triatlons."

De olympisch kampioen is door de uitbraak van corona heel fanatiek andere sporten gaan beoefenen. "De zwembaden waren dicht en ik wilde toch sportief bezig blijven." Het werd hardlopen, fietsen en gedwongen door corona veel minder zwemmen. "Zeker drie uur per dag was en ben ik fanatiek aan het sporten, ik heb afgelopen zomer zelfs meegedaan aan triatlons."

Al dat 'ander sporten' was ook de aanleiding om Team Maarten in het leven te roepen. "We kunnen ook samen gaan sporten", aldus Van der Weijden. Door zijn fanatieke sporten én het meedoen aan triatlons verloor hij in een jaar tijd maar liefst twintig kilo (20 kilo) aan gewicht - van 111 kilo naar 91 kilo!.

In de video: Maarten van der Weijden over het nieuwe Team Maarten én zijn kennismaking met de triatlonsport.

“We hebben de afgelopen twee jaar twaalf miljoen euro ingezameld, waarvan zeven miljoen euro in 2019”, vertelt Van der Weijden. “Geld, dat we voor de volle 100% doorzetten naar de stichting. Gaan we in 2021 weer zo’n bedrag ophalen? Ik denk het niet, maar we gaan wel ons stinkende best doen om patiënten te blijven helpen.”

"Geld inzamelen: waarom zou dat niet kunnen via lopen, wandelen, fietsen ?"

“Bij de Elfsteden-zwemtocht hadden we veel mee-zwemmers, mensen die in hun omgeving geld inzamelden. Waarom zou dat niet kunnen via lopen of wandelen. Of via roeien, fietsen, triatlon; er zijn zoveel mogelijkheden. Ik vind sporten erg gaaf. Als ik mensen enthousiast kan maken om met mij mee te sporten en daarmee een hele hoop geld kan in zamelen om patiënten te helpen dan zal ik dat zeker gaan doen.