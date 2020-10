Fietser (27) overlijdt alsnog nadat hij tegen container botste in Vught

De man werd bij de container op straat aangetroffen vergroot

Een man die op woensdag 23 september bewusteloos op straat werd gevonden in Vught is vanochtend alsnog aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een man van 27 jaar uit Vught. Hij was vermoedelijk met zijn mountainbike tegen een container gereden.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het ongeluk gebeurde anderhalve week geleden op de Heiweg in de wijk Vught-Noord. Het slachtoffer werd rond tien voor half negen 's avonds op straat aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen en brachten de man naar het ziekenhuis. De bouwcontainer stond in een groenstrook langs de weg.