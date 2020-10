PSV na krappe overwinning op Fortuna Sittard medekoploper, maar er is nog genoeg werk aan de winkel

PSV-aanvaller Donyell Malen was verantwoordelijk voor de eerste goal (foto: OrangePictures). vergroot

PSV is ook na speelronde 4 nog ongeslagen in de Eredivisie. De Eindhovenaren boekten in een leeg Philips Stadion een moeizame 2-0 overwinning op Fortuna Sittard. Door de driepunter gaat PSV als medekoploper de aankomende interlandperiode in, maar Roger Schmidt heeft nog genoeg werk te verrichten in Eindhoven.

Job Willemse Geschreven door

Twee verschillende gezichten

PSV leek zich in de beginfase van de eerste helft op te kunnen maken voor een grote klapper tegen de bezoekers uit Limburg. De ploeg van trainer Roger Schmidt schoot uit de startblokken, scoorde al vroeg via Donyell Malen en was heer en meester. Het wachten was op de uitbreiding van de voorsprong, maar mondjesmaat werd Fortuna Sittard brutaler en sterker. Zo brutaal zelfs dat de Limburgers ruim vijftien minuten lang PSV onder druk wist te zetten en kansen te creëren in die eerste helft. Het was doelman Yvon Mvogo die PSV een aantal keer wist te redden.

Mvogo laat zich zien

Daarmee liet de Zwitserse goalie zich als één van de weinige PSV'ers in positieve zin zien. De doelman werd deze zomer voor twee jaar gehuurd van RB Leipzig en kende een niet al te beste beginfase in Eindhoven met twee blunders tijdens zijn eerste twee eredivisiewedstrijden. Het kostte PSV geen punten, maar de ogen waren de afgelopen wedstrijden vaak gericht op de ‘meevoetballende keeper’. Zondagmiddag liet Mvogo zich niet direct van zijn meevoetballende-kant zien, maar juist van zijn keepende-kant. Op belangrijke momenten stond hij op de goede plek en vervulde hij zijn taak door de Fortuna Sittard-aanvallers van scoren af te houden en zijn doel -voor het eerst in de Eredivisie- schoon te houden.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Wachten op privacy instellingen...

Interlandperiode op het juiste moment?

Waar PSV dus een heel goed eerste kwartier op de mat legde, lukten het de Eindhovenaren niet om dat niveau in het restant van de wedstrijd aan te tikken. De ploeg van Schmidt was in het tweede bedrijf de betere, maar bleek aan de bal zeer slordig. Invaller Noni Madueke bracht PSV met een goal in de slotfase in veilige haven, maar de aankomende interlandperiode is wellicht een uitkomst voor PSV en de Duitse oefenmeester.

Aanvoerder Denzel Dumfries gaf vrijdag al aan dat het spel van PSV de laatste weken verre van optimaal was en ook over vandaag kan PSV in zijn geheel nooit tevreden zijn over de manier waarop deze overwinning werd geboekt. De rust van de interlandperiode en de kans om de komende 1,5 week op trainingen de speelwijze beter onder de knie te krijgen, zal met beide handen moeten worden aangegrepen.

Selectie nog niet in balans

De wedstrijd tegen Fortuna Sittard liet ook nog maar eens zien dat technisch manager John de Jong een drukke 48 uur voor de boeg heeft. De selectie van PSV is nog totaal niet in balans. Roger Schmidt beschikte zondagmiddag over maar zes wisselspelers, waarvan er twee het beroep van doelman hebben.

Armindo Bruma (Olympiakos) en Timo Baumgartl (Fulham) ontbraken tegen Fortuna Sittard en gaan de club naar alle waarschijnlijkheid nog tijdig verlaten. Dat betekent dus dat PSV nog de transfermarkt op moet. De club zou idealiter nog zo’n drie versterkingen nodig hebben: een (multi-inzetbare) verdediger, een vleugelspeler en een spits. Aan John de Jong de taak om dat in die korte tijd te realiseren.