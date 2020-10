Hanne en Sanne laten op dierendag hun knuffelberen zegenen: 'Een hele belevenis'

Wachten op privacy instellingen... Een hond wordt gezegend. Volgende Vorige vergroot 1/2 Laat je dier zegenen op dierendag

Een paard dat door het middenpad van de kerk loopt. “Dat kan maar één keer per jaar”, vertelt diaken Frank van der Gelden. “En dat is op de naamdag van Sint Franciscus van Assisi, oftewel dierendag. In Gemert werden tijdens de kerkdienst zondag dieren en knuffels van kinderen gezegend.

Ron Vorstermans Geschreven door

“Als we kinderen vragen wat het meest waardevolle is dat ze nooit willen kwijtraken, dan antwoorden ze hun knuffel”, aldus van de Gelden. En dus is het ook belangrijk om te zegenen. Hanne (9) en Sanne (8) hadden hun knuffels meegenomen, maar wat dat zegenen nu precies inhoud, is nog ze nog niet helemaal duidelijk.

“Mijn knuffel werd een beetje nat”, vertelt Sanne. “Bij die van mij viel het wel mee, het waren maar een paar druppels”, aldus Hanne. "Ik vond het wel leuk, want we kregen warme chocolademelk", aldus Hanne.

Belevenis

Er werden twee paarden en een aantal honden gezegend. Zo'n 25 kinderen met hun knuffel woonden ook de dienst bij. Ze hoorden over het paard van Sint Franciscus van Assisi, kregen wat te eten en te drinken en mochten ook nog een rondje rijden op het paard. Zelfs de pastoor klom even op het paard. "Het was een hele belevenis, "lacht de pastoor.

"Jonge mensen houden van leven in de brouwerij, net zoals ik eigenlijk”, vertelt pastoor Stefan Schevers. “Dus daarom moeten we altijd nieuwe dingen bedenken.” En dat is ook nodig weet de diaken. “We leven in een tijd waarin de kerk best een nieuw gezicht zou kunnen krijgen. En dat doe je onder andere door de kinderen binnen te halen. En eigenlijk weet terug te gaan naar de oude boodschap. Waarvoor is god nu en wat hebben we aan God te danken? Nou, onder andere de dieren en de knuffels.”

Feestcultuur

De pastoor denkt dat de feestcultuur ingezet kan worden om jongeren aan te spreken. “We hebben zoveel mooie katholieke feesten zoals Sinterklaas, carnaval en dierendag. Maar we doen eigenlijk zo weinig met de inhoud en die is juist zo geweldig!”