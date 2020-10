Auto ramt boom en slaat over de kop bij Chaam

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. vergroot

Op de Bredaseweg tussen Chaam en Baarle-Nassau is zondagavond rond acht uur een auto in de sloot beland na een heftig eenzijdig ongeval. De bestuurder verloor de macht over het stuur, ramde een boon en sloeg over de kop, waarna de auto in de sloot eindigde.

Ron Vorstermans Geschreven door

De bestuurder is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere ambulances en brandweerwagens kwamen ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter. De weg was afgesloten.