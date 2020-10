Bestuurder uit auto geslingerd bij ongeluk in Chaam, auto sloeg over de kop en eindigde in sloot

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. vergroot

Een auto is zondagavond rond acht uur in een sloot beland naast de Bredaseweg tussen Chaam en Baarle-Nassau. De bestuurder, een 39-jarige man uit Baarle-Nassau, was de macht over het stuur verloren. De auto reed een deel van de vangrail en een verkeersbord uit de grond, ramde vervolgens een boom en sloeg over de kop.

Ron Vorstermans & Peter de Bekker Geschreven door

De bestuurder werd uit de auto geslingerd. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumaheli opgeroepen. De automobilist is naar een Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is door een arts bloed afgenomen om vast te stellen of de bestuurder onder invloed van alcohol of andere stoffen was op het moment dat het ongeluk gebeurde.

Bij het ongeluk was volgens de politie geen ander verkeer betrokken.