'Fortuna was in de tweede helft heer en meester, dan kan niet in een thuiswedstrijd van PSV'

Roel Janssen van Fortuna in duel met PSV'er Cody Gakpo (foto: Orange Pictures). vergroot

De koppositie in de eredivisie, een grote concurrent zien verliezen... Het was een prima weekend voor de voetballers van PSV. Maar de clubiconen Willy en René van de Kerkhof zijn kritisch na de magere 2-0 zege van 'hun' club op Fortuna Sittard.

"Ik vond het een beetje slap", blikt René terug. "In het eerste kwartier speelde PSV pressie, maar daarna - zeker in de tweede helft - was het gewoon heel zwak. Fortuna kreeg heel goede kansen om een puntje te veroveren. Dat hadden ze mijns inziens ook wel een beetje verdiend. Maar goed, PSV heeft drie punten. Verder niet over zeuren, op naar de volgende wedstrijd, over twee weken."

Vollgasfussbal

Van het vollgasfussbal waar Schmidt om bekendstaat was zondagmiddag weinig te zien. Maar dat is volgens Willy wel verklaarbaar.

"Er vielen in de eerste twintig minuten vier doelpunten, maar daarbij had PSV de pech dat die spelers een paar centimeters buitenspel stonden en werden afgekeurd. Dan blijft het benauwd, met een 1-0 tussenstand die tot in de slotfase blijft staan. Dan zie je niet het aanvallende spel dat Schmidt wil spelen, zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander. Ik zag veel foute passes. In de tweede helft was Fortuna eigenlijk heer en meester en dat kan niet in een thuiswedstrijd."

PSV heeft nu tien punten gepakt in vier wedstrijden. Daarmee klimt de ploeg over Ajax dat met 1-0 onderuit ging in en tegen Groningen. PSV deelt de koppositie met Heerenveen - dat vrijdag 1-1 speelde tegen FC Utrecht - en Feyenoord. De Rotterdamse club versloeg Willem II in Tilburg met 4-1. "Willem II voetbalde abnormaal slecht", zag René. "Trainer Adrie Koster gaf niet voor niets aan dat hij zijn team het afgelopen halfjaar nog niet zo slecht had zien spelen. Het was een makkie voor Feyenoord. Het was niet best in Tilburg."

Coronavirus

RKC kwam dit weekend niet in actie. De thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle werd afgelast nadat bij meerdere Waalwijkse spelers het coronavirus was vastgesteld. Acht spelers moesten in quarantaine. Daardoor moesten de RKC'ers lijdzaam toezien hoe Sparta en ADO afstand van hen namen op de ranglijst. Sparta pakte op wonderlijke wijze een punt tegen AZ (4-4) en ADO won bij VVV-Venlo. RKC is nu de enige puntloze ploeg in de Eredivisie.

"Dat komt er ook nog eens bij...", knikt René. "Ik denk sowieso dat RKC het heel moeilijk gaat krijgen. Dat gaf ik al eerder aan. Maar ook Sparta en ADO moeten er rekening mee houden dat ze rechtstreeks kunnen degraderen. Maar goed, RKC heeft dit weekend in ieder geval niet verloren."