Tilburg denkt na over maatregelen na ongelukken op de Heuvel

De auto kwam op de betonnen rand tot stilstand.

De gemeente Tilburg denkt na over maatregelen om de Heuvelring in Tilburg veiliger te maken. Om voetgangers en fietsers in coronatijd meer ruimte te geven, is de weg daar versmald. Maar dat levert regelmatig ongelukken op.

Op 16 september knalde een Belgische automobilist op de betonnen afscheiding die midden op de Heuvelring is geplaatst. De weg is versmald van twee rijstroken naar één. Willem II-supporters staken na een overwinning fakkels aan en de rook van die fakkels zorgde ervoor dat de man op de afscheiding belandde.

Zaterdagmiddag was het weer raak. Een busje belandde op de Heuvelring ter hoogte van Hotel Mercure op de betonnen rand en bleef ook op de afscheiding hangen.

De VVD in Tilburg heeft inmiddels vragen gesteld over de situatie op de Heuvel.

Op 16 september reed een Belg op de afscheiding:

