Ambulancemedewerker getrapt en geslagen als hij automobilist wil helpen na ongeluk

Een ambulance (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Een ambulancemedewerker is zondagnacht mishandeld in Moerstraten. Een 30-jarige man is aangehouden.

De ambulancemedewerker was rond halftwee opgeroepen nadat een voorbijganger een auto in de sloot langs de Luienhoekweg zag liggen. In die auto zaten twee mensen.

Alcohol

De bijrijder kon zelf uit de auto te komen, die hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De bestuurder kon niet zelf uit de auto komen en verzette zich hevig toen de ambulancemedewerker hem wilde helpen.

Hij trapte en sloeg de hulpverlener. Agenten hebben de man, een 30-jarige man, aangehouden. Na onderzoek en behandeling in het ziekenhuis is deze man vastgezet. Volgens de politie was de man onder invloed van alcohol.