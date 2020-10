PSV-selectie nog niet in balans: ‘John de Jong krijgt het nog heel druk’

Technisch manager John de Jong (foto: ANP). vergroot

PSV's technisch manager John de Jong heeft nog twee drukke dagen voor de boeg voordat de transfermarkt op dinsdagnacht sluit. De selectie van de Eindhovenaren is nog niet op orde. PSV wil nog twee of drie versterkingen binnenhalen want die zijn nodig ook. Maar op welke posities precies?

“PSV heeft naar mijn mening nog echt behoefte aan een centrale verdediger en een wat meer aanvallend ingestelde middenvelder”, stelt oud-trainer Aad de Mos. “PSV doet op dit moment van alles weg, maar er moet natuurlijk wel wat bij gaan komen. John de Jong kan zijn borst natmaken voor de komende 36 uur.”

PSV gaat maandag naar alle waarschijnlijkheid de huurtransfers van Armindo Bruma (Olympiakos) en Timo Baumgartl (Fulham) wereldkundig maken. De vervangers van dit duo zouden zo ongeveer klaar moeten staan om naar Eindhoven te komen, want anders was PSV zo kort voor de transferdeadline nooit akkoord gegaan met het vertrek van beide spelers.

Een van de spelers die wellicht gaat komen is Adrian Fein:

Verder ziet De Mos nog één speler graag naar Eindhoven komen: Kim Min-Jae, alias ‘het monster’. De Zuid-Koreaan staat al de gehele transferperiode op de radar van PSV en technisch manager John de Jong, maar van een transfer kwam het nog niet. “Dat is wel echt een goede speler, maar hij was eerst te duur. Maar er kunnen gekke dingen gebeuren in die laatste dagen van de transfermarkt. Dus wie weet.”

Geen balans

Maar op dit moment is de selectie van PSV dus nog niet evenwichtig. Een voorbeeld waaruit dat blijkt is de verdedigende middenvelderspositie. PSV heeft met Rosario, Thomas, Hendrix, Sadilek, Guti en Sangaré op dit moment zes spelers voor die positie. De kans is volgens verschillende media wel bijzonder groot dat Sadilek nog van die lijst verdwijnt, want ook hij zal naar alle waarschijnlijkheid nog een huurtransfer gaan maken.

Tegelijkertijd beschikt PSV over maar twee pure backs in de selectie (Dumfries en Max) en over maar drie spitsen (Malen, Zahavi en Piroe). “Dat is wel mager, ja”, vindt De Mos. “Voor het goede zou er nog een back bij moeten komen. Aanvallend heeft PSV genoeg opties, want ook Gakpo en Madueke kunnen uit de voeten in de spits. En ondanks het overschot aan middenvelders mis ik toch nog een aanvallend ingestelde middenvelder, en die zou eventueel ook op de vleugels uit de voeten moeten kunnen.”

Prima selectie

Volgens De Mos heeft PSV met nog zo’n drie versterkingen erbij een prima selectie. “Naar mijn idee hoef je dit jaar niet ‘top’ te zijn om mee te doen om de titel. De concurrenten van PSV laten ook nu al punten liggen en overtuigen zeker niet. Er is niet één club, ook Ajax niet, dat laat zien dat ze dé titelkandidaat zijn. Het kan alle kanten op.”

Technisch manager John de Jong heeft tot nu toe een goede transferzomer gehad, vindt De Mos. "Maar je ziet wel aan de transfers dat Roger Schmidt een grote vinger in de pap heeft. Bijna alle aanwinsten komen uit de koker van Schmidt. En ze doen het allemaal naar behoren. Natuurlijk is het goed van John de Jong dat hij die spelers heeft weten binnen te halen, maar het zien van goede spelers is veel belangrijker en dat heeft Schmidt goed onder de knie."

