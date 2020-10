Auto gevonden in het water in Breda, mogelijk van vermiste Nadir Faassen (25)

De politie heeft langs de Markkade een auto in het water gevonden. Vermoedelijk gaat het hier om de auto van de vermiste Nadir Faassen (25) uit Terheijden. Deze man wordt sinds woensdagavond vermist.

De vindplek is afgezet met zwarte schermen en met een kraan is de auto uit het water gehaald. Het is een zelfde type auto als waarin Nadir reed.

Sinds woensdag vermist

Nadir Faassen is sinds woensdagavond vermist. Hij was in een café geweest in het centrum van Breda en is daarna niet meer gezien. Hij kwam niet meer opdagen op zijn werk of voetbaltraining en zijn telefoon stond uit, volgens de familie.