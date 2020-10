Auto uit het water gehaald in Breda, politie zoekt met sonar naar vermiste Nadir Faassen (25)

Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto uit water gehaald in Breda

De politie heeft langs de Markkade de auto van de vermiste Nadir Faassen (25) uit Terheijden in het water gevonden. De auto is maandagmiddag uit het water gehaald, maar Nadir zat er niet in. De politie gaat dinsdagmiddag verder zoeken naar Nadir met een sonarboot.

Nadir wordt sinds woensdagavond vermist. Vrienden van hem meldden zondagavond aan de politie dat ze een remspoor op de Markkade hadden gezien en een ruitenwisser gevonden. Duikers van de politie vonden maandagochtend inderdaad een auto in de Mark. Volgens de politie zou Nadir hier langs hebben kunnen rijden, omdat dit op de weg van Breda centrum naar Terheijden ligt, waar Nadir woont.

De vindplek is afgezet met zwarte schermen en met een kraan is de auto uit het water gehaald.

vergroot

Vrienden van Nadir waren zondag gaan zoeken naar hun vermiste vriend langs de Mark, omdat hij daar vaak zijn auto parkeert. Ze zagen een remspoor en met een magneet vonden ze een ruitenwisser in het water en met dat onderdeel zijn ze naar de politie gegaan.

Sinds woensdag vermist

Nadir Faassen is sinds woensdagavond vermist. Hij had gewerkt in een café in het centrum van Breda en is daarna niet meer gezien. Hij kwam niet meer opdagen op zijn werk of voetbaltraining en zijn telefoon stond uit, volgens de familie.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot