Megaproject nieuwe N69 op de helft, veel rekening gehouden met de natuur

Inwoners van Valkenswaard en Aalst moesten er heel erg lang op wachten, maar eindelijk krijgt de nieuwe N69 gestalte. Wegenbouwers zijn nu op de helft van de weg van 8,5 kilometer. Eind volgend jaar is het eindelijk afgelopen met de overlast van vrachtwagens die dwars door de Valkenswaard en Aalst denderen. Vaak tientallen vrachtwagens per uur. “Dit is op dit moment het grootste project in Brabant”, zegt provinciebestuurder Christophe van der Maat.

De N69 is een van de meest besproken wegen van Brabant. In 1954 werd er al gesproken over verkeersproblemen op deze weg. Tientallen jaren stond-ie op de agenda van vergaderingen en discussies. Er werd zelfs gedemonstreerd omdat inwoners wilden dat er iets aan gedaan werd.

Het verkeer dat nu vanaf Eindhoven naar het Belgische Lommel rijdt, komt dwars door Aalst en Valkenswaard. Het is een weg die vlak bij huizen en winkelpanden ligt. Het zorgt voor stankoverlast, trillingen, gedreun en fijnstof.

En overlast van lawaai. “Als ze ’s morgens om vijf uur al op een paar meter afstand van je slaapkamer voorbij rijden, wordt het erg vervelend,” zegt Hans Deuze van de actiegroep Leefbaar Valkenswaard. Voor hem is de nieuwe N69 een uitkomst omdat de weg buiten de dorpen ligt. De weg, met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, krijgt twee aparte rijstroken en stil asfalt.

Begin dit jaar is met de aanleg begonnen. Het is een weg die dwars door meerdere natuurgebieden loopt. Daar wordt flink rekening mee gehouden. “Uit respect voor de natuur zie je straks heel weinig kunstlicht. Alleen bij de toe- en afritten zie je verlichting. We respecteren het nachtleven van flora en fauna”, zegt provinciebestuurder Christophe van der Maat.

Ook komen er twaalf faunatunnels waardoor dieren onder de weg door kunnen. Hoogtepunten van de nieuwe N69 zijn de bruggen van driehonderd en tweehondervijftig meter lang. Ze zijn speciaal voor het landschap aangelegd. Op palen, zodat grote diersoorten daar kunnen blijven lopen en niet tegengehouden worden door de weg.

Ecoloog Jeroen Mos laat in deze video zien hoe er rekening wordt gehouden met de natuur.

“Deze bruggen zijn straks bouwprijswaardig. We komen hier niet zomaar een stuk asfalt neergooien”, aldus Van der Maat. “We kijken hoe het goed in het landschap past. We trekken als provincie niet vanuit Den Bosch een streep door het bos. Dat is een proces met de hele regio.”

De weg moet eind 2021 klaar zijn. Het totale project kost 300 miljoen euro.