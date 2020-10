Meer verdedigende opties voor Adrie Koster: Jan-Arie van der Heijden keert terug bij Willem II

Jan-Arie van der Heijden (foto: OrangePictures). vergroot

Twee seizoenen speelde Jan-Arie van der Heijden op huurbasis voor Willem II, in de seizoenen 2009/2010 en 2010/2011. Na twee lange periodes bij Vitesse en Feyenoord keert de verdediger nu terug in Tilburg. Van der Heijden heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van dit seizoen bij Willem II, waar hij trainer Adrie Koster in verdedigend opzicht wat lucht geeft.

In zijn eerste seizoen bij de Tricolores speelde Van der Heijden in totaal 31 officiële wedstrijden voor Willem II. Daar zaten vier wedstrijden in de play-offs tegen degradatie bij. Willem II eindigde dat jaar als zeventiende, maar door over twee duels te winnen van FC Eindhoven en Go Ahead Eagles bleef Willem II actief op het hoogste niveau.

Van der Heijden bleef vervolgens nog een jaar op huurbasis, omdat er bij Ajax weinig zicht op speeltijd was. Waar hij in het eerste seizoen degradatie met Willem II wist te voorkomen, lukte dat het in het tweede jaar niet. De Tilburgse ploeg eindigde als laatste in de eredivisie, degradeerde naar het tweede niveau van Nederland en Van der Heijden vertrok.

Landskampioen

Van der Heijden speelde 5,5 jaar voor Feyenoord. Met de Rotterdammers werd de voormalig jeugdinternational in het seizoen 2016/2017 als basisspeler kampioen van Nederland. Daarnaast won hij twee keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Van der Heijden vertrok afgelopen zomer bij Feyenoord, nadat hij daar op de bank terecht was gekomen. Hij hoopte op een buitenlands avontuur. Dat kwam er niet. Van der Heijden werd in verband gebracht met FC Twente, FC Emmen en een Turkse club, maar een akkoord over een contract werd er door de clubs en Van der Heijden niet bereikt. Op het aanbod van Willem II is hij wel ingegaan.

Extra optie

Voor Willem II-trainer Adrie Koster is Van der Heijden in eerste instantie een extra optie voor het hart van de verdediging, waar achter basisspelers Jordens Peters en Sebastian Holmén buiten de jeugdspelers weinig opties zijn. Van der Heijden is in eerste instantie de back-up voor aanvoerder Peters. In zijn eerste periode bij Willem II speelde de 32-jarige voetballer overigens vooral op het middenveld, Koster zou de nieuweling dus ook kunnen gebruiken als verdedigende middenvelder.

De extra optie is geen overbodige luxe. De afgelopen weken heeft Koster flink moeten puzzelen door de afwezigheid van een aantal spelers. Jeugdspelers als Jop van der Avert en Vincent Schippers maakten daardoor in de afgelopen weken hun basisdebuut voor Willem II, terwijl ook jeugdspelers Jasper Dahlhaus en Wesley Spieringhs minuten kregen. Met Van der Heijden kan Koster nu ook kiezen voor een ervaren kracht die bovendien op meerdere posities inzetbaar is.

