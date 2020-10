De sluis bij Schijndel krijgt een opknapbeurt: 'We repareren iets wat niemand ziet'

De sluis bij Schijndel wordt opgeknapt. vergroot

De sluis in Schijndel is drie weken dicht voor alle scheepvaart. De sluisdeuren worden vervangen en ook de draaipunten van de deuren bleken hun beste tijd te hebben gehad. En als al het water er dan toch uit moet, kan er meteen worden gekeken naar de kwaliteit van het beton. "We repareren iets dat je normaal niet eens ziet."

Ruim 25 jaar is de sluis bij Schijndel nu in gebruik. Hij stond al op de planning voor een flinke onderhoudsbeurt, maar Rijkswaterstaat besloot eerder in te grijpen. Woordvoerder Renske Hamming: "Uit een inspectie bleek dat vooral de draaipunten van de deuren meer versleten waren dan dat we van tevoren hadden ingeschat. De sluis wordt ook zeer intensief gebruikt."

Reservedeuren

Maar 'even' de sluis vervangen is er niet bij. Duizenden en duizenden liters water moeten eruit voordat de deuren eruit kunnen. Groot voordeel: Er liggen al reservedeuren klaar. Deuren die al prima zijn opgeknapt en dus zo op de plek van de oude deuren kunnen worden geplaatst. Maar daarmee is Rijkswaterstaat er nog lang niet.

Omdat de kolk nu toch zonder water komt te staan, kan er meteen gekeken worden naar de staat van het beton. "Niet alleen het beton bij de draaipunten van de deuren moet worden vervangen, maar ook op verschillende andere plekken in de kolk", zegt Hamming. Daarna moeten de deuren er weer in en de hele handel heel zorgvuldig worden afgesteld. "Want anders gaat het een week goed en zitten we dan met een probleem."

Oude kaarten

De klus wordt geklaard door SPIE, Martin van der Weijden is projectleider. "Het is afwachten wat we aantreffen als het water eruit is." Zijn mannen hebben zich goed kunnen voorbereiden door de oude kaarten die Rijkswaterstaat heeft van de sluis. "Nu gaan we zien of het ook zo is als op de kaart", lacht Martin.

Dat de sluis drie weken gestremd is, heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. "Het is een drukke route, vooral voor bedrijven hier in Veghel", legt Hamming uit. "Die moeten echt een goede planning maken om hun werk te kunnen blijven doen."

Omleiding ingesteld

Want net als op de weg, geldt er ook een soort 'Van A naar Beter' voor de scheepvaart. "Er is een omleiding ingesteld. Schippers kunnen via een speciale website precies zien waar er stremmingen zijn en hoe je om kan varen, maar dat helpt niet iedereen", zegt Hamming.

De omvaarroute is niet voor alle schepen geschikt. Niet elke afmeting kan daar door. Daarom heeft Rijkswaterstaat met de branchevereniging om tafel gezeten om een zo goed mogelijke planning te maken. "Daarom pakken we de sluis in Helmond ook aan en hebben we voor beide sluizen twee momenten van stremming. Zo kunnen bedrijven in die tussenliggende tijd bevoorraden of hun planning aanpassen."

'Wat je niet ziet, werkt'

Drie weken is de sluis in Schijndel dicht. Dan zitten er aan de voorkant al nieuwe deuren in. Mooie, glimmende nieuwe deuren, volgens Van der Weijden. Dat is dan ook het enige dat de passant zal zien. Hard werk, waar je bijna niks van ziet dus. “Wat je niet ziet, dat werkt gewoon. En dat is waar het om draait.”