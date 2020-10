Vijf tieners gezocht voor poging tot doodslag in Eindhoven

Het ene moment wandel je door de stad en het volgende moment ontwaak je flink gehavend in het ziekenhuis waar je drie weken het bed moet houden. Het overkwam een 66-jarige man die donderdag 5 maart in Eindhoven door vijf jongeren zonder duidelijke aanleiding zwaar werd mishandeld. De politie zoekt de daders wegens poging tot doodslag.

Behalve een scheurtje in de schedel, hield het slachtoffer ook gekneusde ribben over aan de aanval. En het is nog de vraag of hij ooit weer normaal zal kunnen lopen. Nog dagelijks kampt het slachtoffer met hoofdpijn.