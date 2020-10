Nieuwe baas voor 500 miljoen liter drinkwater per dag: 'Liever grondwater dan Maaswater'

Brabant Water beheert 18.000 kilometer waterleiding. vergroot

800 miljoen liter drinkwater moest Brabant Water afgelopen zomer op de topdag leveren. Rob van Dongen is net negen weken directeur en zegt zonder aarzeling dat zijn bedrijf dat moeiteloos aankan. Toch pleit hij ervoor om zuinig om te gaan met drinkwater en wil hij liever niet overschakelen van grondwater op oppervlaktewater.

Van Dongen is enthousiast over zijn nieuwe baan. Hij strooit met de cijfers die hij afgelopen weken heeft geleerd:

800 medewerkers,

29 pompstations waar water uit de grond komt,

ruim 2,5 miljoen Brabantse klanten,

18.000 kilometer waterleidingen,

gemiddeld per dag 500 miljoen liter schoon drinkwater.

Die 800 miljoen liter was dus een flinke uitschieter? "Ja," zegt Van Dongen. "Als het een poosje achter elkaar flink warm is, gebruiken de Brabanders steeds meer. Een paar jaar geleden zaten we ook al zo hoog dus het is geen record maar alles draait dan wel op vol vermogen."

Het doet denken aan die acrobaat die een groot aantal bordjes draaiend moet houden op een stel zwiepende palen. Het water moet worden opgepompt en gereinigd. Maar niet zo snel dat de opslag, 'de reinwaterkelder', overloopt en niet zo langzaam dat de druk op al die Brabantse kranen daalt. Bovendien heeft elk pompstation een vergunning met een maximumaantal liters dat per dag uit de grond gehaald mag worden.

"We halen het water uit de natuur, dus minder is echt beter."

"Als de zomer zó heet is, wordt dat systeem maximaal op de proef gesteld," aldus Van Dongen. Maar het lukte. De Brabanders kregen hun water en Brabant Water hoefde daarvoor geen extra maatregelen te nemen. In een aantal andere provincies waarschuwden de waterleidingbedrijven wel voor mogelijke drukverlaging door het extra grote verbruik.

Brabant Water kan dus zonder problemen zo veel water leveren maar hamert wel op zuinig watergebruik. "Er is water genoeg," zegt Van Dongen. "Maar we halen het uit de natuur, dus minder is echt beter."

Hij moet een beetje lachen als hij vertelt dat de persberichten van zijn collega's ook hier effect hadden. "Wij zien voortdurend hoeveel water we leveren. Als het journaal meldt dat waterleidingbedrijven in andere provincies de druk op het leidingnet moeten verlagen, zie je ook bij ons het verbruik met tien, twintig procent dalen."

"Iedereen is eraan gewend dat er zo maar water uit de kraan komt.

Maar ook op langere termijn doen de Brabanders zuiniger aan met water: in 1990 gebruikten we in Brabant 225 miljoen kuub water, in 2020 is dat tegen de 200 miljoen.

Een kubieke meter is duizend liter water. Per persoon ligt het het waterverbruik nu op 120 liter per dag en van Dongen gaat ervan uit dat dat door nieuwe technieken minder wordt.

"Als het om duurzaamheid gaat, mag Brabant Water nog wel wat verder gaan," zegt de nieuwe directeur. "Iedereen is eraan gewend dat er zo maar water uit de kraan komt. Maar we mogen wel wat minder gebruiken. Ik ben opgeleid als milieu-econoom. We gebruiken iets uit de natuur, daar moeten we zuinig op zijn."

Brabant Water haalt het water voor het overgrote deel van gemiddeld 140 meter diepte. Het komt vaak van onder een dikke kleilaag die het ook beschermt tegen vervuiling. "Medicijnresten, Pfas, Gen-X, bestrijdingsmiddelen... die komen daar niet bij."

Dat diepe grondwater wordt aangevuld door regen die duizenden jaren geleden viel in de Ardennen en de Eiffel. Via ondergrondse waterstromen komt het uiterst traag deze kant op.

Zijn bedrijf, zo is zijn betoog, draagt minimaal bij aan de verdroging die de Brabantse natuur al vele jaren parten speelt. Van Dongen: "Die verdroging komt omdat we al die regen die hier valt zo snel wegpompen. Als we samen beter ons best doen om al dat regenwater langer vast te houden, kunnen we de verdroging aanpakken. Maar zo hebben we ons land nog niet ingericht."

"Maaswater is viezer dan ons loepzuivere grondwater."

Brabanders drinken grondwater. In de discussie over verdroging klinken stemmen om minder water uit de grond en meer drinkwater uit rivieren te halen. Ongeveer zestig procent van het Nederlands drinkwater komt uit de grond, veertig procent is oppervlaktewater.

Van Dongen wil dat best onderzoeken maar is niet meteen enthousiast. "Zoals ik al zei, dragen we nu minimaal bij aan de verdroging. En dan moet je er ook rekening mee houden dat Maaswater viezer is dan ons loepzuivere grondwater. Je moet dus meer uitgeven om het schoon te maken. Dat kost ook weer meer energie, dus hoe duurzaam ben je dan nog?"

