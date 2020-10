TU/e bouwt auto gemaakt uit afval: milieubewust én een beetje sexy

Lisa, Matthijs en Sietze bij hun zelfgebouwde auto De studenten met auto Luca Volgende Vorige vergroot 1/2 Lisa, Matthijs en Sietze bij hun zelfgebouwde auto

Milieubewust, duurzaam maar toch ook wel 'een beetje sexy.' Zo zou TU student Sietze Gelderloos auto Luca omschrijven. Samen met een team van in totaal tweeëntwintig studenten heeft hij anderhalf jaar keihard gewerkt om de wagen te bouwen. Elk jaar werkt er een team van de TU/e aan een duurzame auto van de toekomst. En dit jaar is dat dus 'afvalauto' Luca.

Lola Zopfi Geschreven door

Luca is vanaf een afstandje goed te zien. De auto is klein, maar valt op door de knalgele kleur en de sportieve look. Trots staan studenten Sietze Gelderloos, Lisa van Etten en Mattijs van Wijk naast de auto. "Zal ik de lichten even aanzetten? Dat ziet er nog mooier uit", zegt Sietze. Ze hebben alle drie aan de wagen gewerkt. En ze zijn zichtbaar trots op hun eindresultaat.

Het was ook een flinke uitdaging vertelt Matthijs. "Er zijn veel dingen in het proces geweest die nog niet eerder of zelfs nog nooit zijn gedaan. Met name het plastic uit de oceaan was een uitdaging. Dat plastic zit nu in het chassis verwerkt en moet echt sterk zijn."

En er waren nog meer uitdagingen met het plastic. "Dat materiaal heeft natuurlijk al jaren in de oceaan gelegen. Ook zijn het allemaal verschillende soorten plastic. Daarom was het best lastig om ermee te werken. Toch geeft het genoeg kracht aan het chassis. Daarom laat het zien dat afval heel waardevol is."

Plastic flesje

Lisa vult Matthijs aan met een voorbeeld. "Stel dat je een plastic flesje hebt dat je weggooit. Helaas belandt dat soms in de oceaan. Dit wordt vervolgens opgevist en naar een bedrijf gebracht. Dat bedrijf kan dat flesje ombouwen, waardoor er bepaalde korrels ontstaan. Van die plastic korrels kunnen wij weer andere dingen maken. En die zitten bij Luca dus in het chassis verwerkt."

Niet alleen in het chassis zit gerecycled materiaal, het zit ook verwerkt in de gele body van de auto."In plaats van dat dat plastic nu op een grote hoop ligt, hebben wij het verwerkt in deze gele folie in plaats van een lak", vertelt Sietze. "Doordat het een folie is, kunnen we het gemakkelijk verwijderen. Er blijft dan alleen puur plastic over. Dat is beter voor het recycle-proces.

Bekijk in de video hoe auto Luca eruit ziet:

Wachten op privacy instellingen...

Een échte auto

Nu auto Luca af is, staat er nog één ding op de planning van de studenten. "We willen proberen om een officieel kenteken te krijgen, want dat maakt het toch wel een échte auto", glundert Matthijs. "Hij kan nu maximaal negentig kilometer per uur rijden, en dat is best hard. Als we een kenteken krijgen zouden we ook de snelweg op kunnen."

Voorlopig moeten de studenten nog even geduld hebben. Maar er kan wel een klein rondje gereden worden op het TU terrein. Sietze stuurt de wagen behendig rond. Als hij weer tot stilstand komt, stapt hij tevreden uit. Hoe auto Luca rijdt? "Heerlijk! Ik zou niet anders meer willen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.