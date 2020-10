Top Oss wint kelderduel van Dordrecht, mede dankzij prachtig doelpunt Dennis van der Heijden

Dean Guezen aan de bal voor Top Oss vergroot

Top Oss won maandagavond in eigen huis van FC Dordrecht met 2-0. Een doelpunt van Kyvon Leidsman in de eerste helft leidde de zege in. Daarna was het lang wachten op een prachtig slotakkoord van Dennis van der Heijden. Zijn wonderschone doelpunt werd door trainer Klaas Wels beloond met een spontane knuffel.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Top Oss boekte de eerste competitiezege dit seizoen. Daar zag het lange tijd niet naar uit. In het Frans Heesen Stadion verliep de eerste helft vrij rommelig. Beide teams leken de bal liever aan de tegenstander te gunnen. Langdurig balbezit en een verzorgde opbouw van de aanval kwamen slechts sporadisch voor. Er waren dan ook weinig uitgespeelde kansen voor beide doelen. Toch boeide het duel tot aan de rust omdat Oss, (nummer laatst) en Dordrecht (na de nederlaag nu nummer voorlaatst) aan elkaar gewaagd bleken.

Na een half uur mocht Olivier Rommens namens Top Oss vanaf twintig meter aanleggen nadat Dean Guezen is neergehaald. De vrije trap van de Belgische middenvelder was hard en bekeken geplaatst maar Anthony Swolfs, doelman van Dordrecht kreeg het schot met enige moeite onder controle.

Slalom

Kort voor rust was er plots een opleving van Rick Stuij van den Herik. De Osse verdediger slalomde in de 41ste minuut voorbij enkele tegenstanders en wist met een slimme steekbal Kyvon Leidsman vrij voor doel te zetten. Die aarzelde geen moment en de aanvaller schoof de bal vliegensvlug voorbij de uitkomende Swolfs.

Razendsnelle vrije trap

In de tweede helft leek Top Oss moed te hebben geput uit de goal. De Ossenaren gingen niet krampachtig de voorsprong verdedigen maar zochten telkens de weg naar voren. Rommens toonde enkele keren zijn traptechniek en Leidsman stelde doelman Swolfs met een hard schot op de proef. Maar de score bleef onveranderd.

Tot Dennis van der Heijden bij de middenlijn, vlak voor de dug-out, werd neergelegd. Terwijl iedereen een beetje stond toe te kijken, pegelde Van der Heijden zelf de bal uit de vrije trap razendsnel over de ver voor zijn doel staande keeper Wolfs. Een prachtig doelpunt dat eigenlijk een juichend publiek in het Osse Kuipje verdiende. De vreugdedans en omhelzing door trainer Klaas Wels waren voor Van der Heijden wellicht een kleine troost.