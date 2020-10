Man vlucht voor politie na ongeluk en gooit inbrekersspullen weg

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Een man die met zijn auto op een andere auto was gebotst in Oeffelt, is er maandagavond vandoor gegaan na zijn aanhouding. Politie-agenten hadden hem in een surveillancewagen gezet, omdat hij vermoedelijk gedronken had, maar toch wist de man ervandoor te gaan.

Op de kruising van de Kerkstraat-Noord en de Cuijkseweg in Oeffelt was de man tegen een andere auto gereden. Beide auto's raakten daarbij flink beschadigd.

Toen agenten de man in een politie-auto hadden gezet, wist hij er toch vandoor te gaan. Op zijn vlucht gooide hij allerlei inbrekersspullen weg, zoals een bivakmuts.

Niet veel later kon de man weer worden aangehouden. Dit keer werd hij in een arrestantenbus gezet en naar het cellencomplex gebracht.

