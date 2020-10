Wilbert Pigmans bouwt 'klein feestje' na winnen van Buma NL Award: 'Dit is het moment-ooooo'

Wilbert Pigmans heeft maandagavond een ‘klein feestje’ gevierd. De Bosschenaar won maandag met zijn megahit De Toreador een Buma NL Award voor succesvolste single Hollands. En dat was natuurlijk reden voor een feestje.

Pigmans klinkt dinsdagochtend opvallend opgewekt voor een artiest die net is wakker gebeld. In het radioprogramma Wakker is het net of hij nog aan ’t feesten is: “Ja, klein feestje gebouwd gisteren”, vertelt hij. “Deze zag ik niet aankomen, want de concurrentie was groot met bijvoorbeeld John West en Lange Frans.”