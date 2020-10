Marco van Ginkel opnieuw officieel PSV’er: ‘Ik snap dat PSV hem haalt’

Marco van Ginkel (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft op de slotdag van de transfermarkt Marco van Ginkel teruggehaald naar Eindhoven. De 27-jarige middenvelder staat voor zijn vierde periode in dienst van PSV, maar zal eerst nog volledig wedstrijdfit moeten worden van een slepende knieblessure die hem al ruim 2 jaar aan de kant houdt.

Job Willemse Geschreven door

Als Ruud Brood Marco van Ginkel moet typeren als persoon, hoeft de voormalige assistent-trainer van PSV niet lang na te denken. “Het is een jongen die heel makkelijk is in de omgang, maar in het veld ontzettend veeleisend is. En dat moet ook”, zegt Brood, die Van Ginkel meemaakte bij PSV.

Vierde keer

PSV maakte dinsdag bekend dat Van Ginkel dus opnieuw voor de club gaat uitkomen. Opnieuw wordt de middenvelder uit Arnhem gehuurd van Chelsea. Dat gebeurde ook al tijdens de winters van 2016 en 2017, waarna hij het seizoen 2017-2018 voor het eerst een volledig seizoen onder contract stond bij PSV. En nu dus weer.

“Van Ginkel is ook een type middenvelder die bijna iedere club kan gebruiken”, vervolgt Brood. “Hij heeft specifieke kwaliteiten als middenvelder: loopvermogen, diepgang en scorend vermogen. Dat hebben niet veel middenvelders. Dus ik snap heel goed dat PSV bij hem is uitgekomen. Zo’n speler misten ze nog.”

Glimlach

In totaal speelde Van Ginkel tot nu toe 64 wedstrijden voor PSV waarin hij zich heeft ontpopt tot een heuse publiekslieveling. “Dat zegt ook wel iets over Van Ginkel zelf. Hij is elke dag blij dat hij op het veld mag staan en kan voetballen. Hij loopt altijd rond met een lach op zijn gezicht, ook tijdens wedstrijden. Dat straalt het uit en geeft het over aan de supporters. Dat is, buiten zijn enorme voetballende kwaliteiten, echt bijzonder aan hem.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

vergroot

Het is alleen nog de vraag wat de waarde van Van Ginkel nu gaat zijn. Zoals gezegd staat de voormalig aanvoerder van PSV al meer dan twee jaar aan de kant. Zijn laatste officiële duel was nog in zijn laatste PSV-tijd: op 6 mei 2018. PSV gunt Van Ginkel de tijd om geheel wedstrijdfit te raken en wil er geen datum op plakken wanneer hij weer wedstrijdminuten kan gaan maken.

“Marco komt van ver en het heeft geen zin om hem een bepaalde druk op te leggen", stelt technisch manager John de Jong op de PSV-site. "We hebben duidelijke, goede afspraken gemaakt. Ook met Chelsea. We gaan er nu alles aan doen om voor de betrokkenen een win-winsituatie te creëren.”

Mentaal sterk

Brood gelooft wel degelijk in een terugkeer op het veld voor zijn oude pupil, en hij denkt dat Van Ginkel weer op niveau kan komen. “Ja, dat denk ik wel. Van Ginkel is mentaal echt ontzettend sterk. Hij ligt er nu al lange tijd uit, maar daarvoor heeft hij ook al een zware knieblessure gehad en ook daarvan is hij sterker teruggekomen.”

Brood geeft toe dat hij niet de exacte details weet wat betreft de huidige fysieke toestand van Van Ginkel, maar toch denkt hij dat PSV een goede slag heeft geslagen. “PSV haalt hem ook niet zomaar. Ze zullen een plan met hem hebben. En Van Ginkel wil ook dolgraag weer op topniveau terugkomen. Om dat te realiseren, moet je mentaal ook heel sterk in je schoenen staan. En Van Ginkel staat sterk in zijn schoenen."

Wachten op privacy instellingen...