Kan hij het nog? Marco van Ginkel terug na jaren blessureleed, deze voetballers gingen hem voor

Marco van Ginkel was in 2018 aanvoerder van PSV. vergroot

De komst van Marco van Ginkel naar PSV is omgeven met één grote vraag. Kan hij het nog? Het is tenslotte bijna 2,5 jaar geleden dat hij voor het laatst een wedstrijd speelde. Daarna kampte hij met zijn knie. De 27-jarige Van Ginkel is niet de eerste speler die na een lange periode van afwezigheid zijn comeback wil maken. Zes Nederlandse voetballers die hem voor gingen.

Arjen Robben heeft één seizoen niet gespeeld

Het meest recent en het meest in het oog springend is Arjen Robben (36). Gestopt bij Bayern München maakte hij een jaar later zijn rentree bij FC Groningen. Robben die altijd al blessuregevoelig was, raakte in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen geblesseerd en herstelt daar nu nog van.

Arjen Robben viel bij zijn rentree tegen PSV al snel uit. vergroot

Ruud Boymans was ruim drie jaar afwezig

Een pijnlijk verhaal is dat van Ruud Boymans (31). De oud-speler van onder andere Willem II raakte in 2016 geblesseerd aan zijn enkel. Na ruim drie jaar revalideren maakte hij begin dit jaar zijn rentree bij Almere City. Hij speelde daar nog twee wedstrijden, maar geniet nu van zijn voetbalpensioen.

Ruud Boymans. vergroot

Douglas 3,5 jaar niet gespeeld

De oud-FC Twente-speler Douglas (32) was er maar liefst 3,5 jaar uit na een schorsing voor dopinggebruik in Portugal. Dit seizoen speelt de Braziliaanse verdediger met een Nederlands paspoort, die ooit bijna Oranje haalde, eindelijk weer. In de Duitse derde Divisie bij Würzburger Kickers.

Douglas in betere tijden tegen PSV'er Lens. vergroot

Marc Overmars maakte na vier jaar rentree

Marc Overmars (47) hing in 2004 na een mooie carrière zijn schoenen aan de wilgen. Totdat vier jaar later bij Go Ahead Eagles de nood aan de man was. Overmars ging weer voetballen en kwam tot 24 duels. Achteraf zei hij dat de terugkeer niet slim was.

Marc Overmars stak na vier jaar Go Ahead Eagles een handje toe. vergroot

Royston Drenthe was twee jaar niet op het voetbalveld

Royston Drenthe (33) is op dit moment een belangrijke speler van de Kozakken Boys in de Tweede Divisie. Voordat hij vorig seizoen in Werkendam ging spelen was Drenthe er twee jaar uit.

Royston Drenthe kwam na twee jaar bij Kozakken Boys. vergroot

Ook Ron Vlaar miste twee jaar

Ron Vlaar (35) is speler van AZ, speelde voor Oranje, maar was er in het begin van zijn carrière twee jaar uit door knieblessures. Hij hield vol en haalde er het maximale uit.

Ron Vlaar na twee knieblessures tegen Willem II. vergroot