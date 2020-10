RKC strikt met buitenspeler Ola John weer een voormalig international

Ola John en Frank van Mosselveld (foto: RKC Waalwijk). vergroot

Kort voor het sluiten van de transfermarkt heeft RKC Waalwijk-directeur Frank van Mosselveld nog een verrassend konijn uit de hoge hoed weten te toveren. Ola John komt over vanuit Portugal. De 28-jarige buitenspeler heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.

"We zijn erg content dat we Ola hebben kunnen contracteren. Dit was een buitenkans waar we op ingezet hebben. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, en we verwachten dat hij van enorme waarde gaat zijn voor RKC", zegt Van Mosselveld op de website van de Waalwijkers.

John brak al op jonge leeftijd bij FC Twente. Zijn goede prestaties leverde John op jonge leeftijd een transfer naar de Portugese grootmacht Benfica op. Daarna deed de linksbuiten de nodige ervaring op in verschillende competities, John speelde achtereenvolgens voor Hamburger SV, Reading, Wolverhampton Wanderers en Deportivo La Coruña. Sinds 2018 was hij weer actief in Portugal, bij Vitoria Guimarães.

John is na Vurnon Anita de volgende voormalig international die het geel-blauw aantrekt. In 2013 speelde John onder bondscoach Louis van Gaal als twintigjarige aanvaller een klein uur in de vriendschappelijke interland tegen Italië. Uiteindelijk bleef het bij die ene interland, het 1-1 gelijkspel in de Amsterdam ArenA.

Elftal aan nieuwelingen

John is de elfde speler die in de zomerse transferperiode bij RKC is neergestreken. Eerder werden ook Vurnon Anita, Ayman Azhil, Vitalie Damascan, James Efmorfidis, Kostas Lamprou, Thierry Lutonda, Cyriel Ngonge, Nicolas Olsak, Finn Stokkers en Ahmed Touba aangetrokken.