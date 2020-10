'Aquanura met een zachte G' live te zien op Omroep Brabant

Aquanura met een zachte G. vergroot

Wat geef je een artiest die 25 jaar in het vak zit? De Efteling komt met een wel heel bijzonder geschenk. Guus Meeuwis krijgt zijn eigen versie van het waterspektakel Aquanura: 'Aquanura met een zachte G'. Omroep Brabant zendt het spektakel donderdagavond live uit op online en tv.

Er is de afgelopen dagen al flink gerepeteerd. De tweehonderd fonteinen zullen donderdagavond in een ruim 12 minuten durend spektakel in sneltreinvaart een ode brengen aan Guus. Speciaal voor dit evenement zijn arrangementen geschreven die de typische Eftelingmuziek samenbrengen met de grootste hits van Meeuwis. Een monsterklus.

Dit kun je verwachten:

Grootste watershow van Europa

Aquanura is de grootste watershow van Europa. En in de wereld hoeft de Efteling alleen shows in Dubai en Las Vegas voor te laten gaan. 200 fonteinen, onderverdeeld in negen soorten met allemaal een eigen reikwijdte en effect zorgen voor een spectaculaire watershow. Met 900 lampen in de vijver en 29 licht- en geluidsmasten wordt die show een lust voor het oog.

Dat spektakel is nu ter ere van het 25-jarig jubileum van Guus tijdelijk in een nieuw jasje gestoken. De show draagt de titel ‘Aquanura met een zachte G’, een verwijzing naar de bekende concertreeks van Guus Meeuwis. Eigenlijk zou hij dit jaar voor de vijftiende keer zijn stadionconcerten geven, maar corona gooide ook hier roet in het eten.

Geen bezoekers, wel live op online en tv

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kan de Efteling deze première niet delen met honderden bezoekers in het park. Daarom zendt Omroep Brabant 'Aquanura met een zachte G' live uit op online en tv, donderdagavond om 20.00 uur.





