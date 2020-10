Kijk terug: de grootste watershow van Europa in de Efteling voor de jubilerende Guus Meeuwis

Wat geef je een artiest die 25 jaar in het vak zit? De Efteling kwam met een wel heel bijzonder geschenk. Guus Meeuwis kreeg donderdagavond zijn eigen versie van het waterspektakel Aquanura: 'Aquanura met een zachte G'.

Voorbereidingen Er werd de afgelopen dagen flink gerepeteerd. De tweehonderd fonteinen hebben donderdagavond in een ruim 12 minuten durend spektakel in sneltreinvaart een ode gebracht aan Guus. Speciaal voor dit evenement zijn arrangementen geschreven die de typische Eftelingmuziek samenbrengen met de grootste hits van Meeuwis. Een monsterklus.

Grootste watershow van Europa

Aquanura is de grootste watershow van Europa. En in de wereld hoeft de Efteling alleen shows in Dubai en Las Vegas voor te laten gaan. 200 fonteinen, onderverdeeld in negen soorten met allemaal een eigen reikwijdte en effect zorgen voor een spectaculaire watershow. Met 900 lampen in de vijver en 29 licht- en geluidsmasten is die show een lust voor het oog.