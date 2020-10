Mercedes rijdt 178 in de stromende regen en knalt op vangrail

Foto: Team Verkeer Zeeland-West-Brabant vergroot

Een automobilist is woensdagmorgen op de middengeleider geknald op de A59 bij Drunen. De man verloor de macht over het stuur toen hij veel te hard reed. Zijn rijbewijs is hij kwijt.

Agenten van het Team Verkeer Zeeland-West-Brabant zagen de Mercedes met hoge snelheid over de A59 rijden. In de stromende regen haalde de man een snelheid van 178 kilometer per uur waar 100 is toegestaan.

Terwijl de agenten de man in de gaten hielden, zagen zij dat de bestuurder de controle verloor en tegen de geleiderail in de middenberm botste. De auto raakte hierdoor beschadigd.

De bestuurder mocht zijn rijbewijs inleveren. Ook gaat er een melding naar het CBR. Dat bureau gaat bekijken onder welke voorwaarden hij zijn rijbewijs weer terugkrijgt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij eerst een cursus moet doen.