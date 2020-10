Flinke windstoten en volop regen: nog slechter weer op komst

Archieffoto: Ben Saanen. vergroot

Van een onverwacht warme september tot een druilerige oktober. Het weer sloeg de afgelopen week behoorlijk om. En voor wie klaar is met al die regen: er is nog slechter weer op komst.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Woensdag is al een behoorlijke natte dag met weinig zon, maar daar komt donderdag nog een schepje bovenop. Aan de kust kan het windkracht acht worden en tegen het einde van de middag kunnen we die wind tot in Brabant voelen.

"Als de wind gaat draaien kunnen we in Brabant last krijgen van flinke windstoten", vertelt Diana Woeij van Weerplaza. "In de omgeving van Bergen op Zoom zijn die het allerheftigst."

Weekend

Vrijdag hebben we iets meer geluk en klaart het weer wat op, maar in het weekend kunnen we weer rekenen op twee natte, winderige dagen.

