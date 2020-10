Tanya bedacht een broek die je met één arm kan aantrekken en droomt van een complete kledinglijn

Tanya Verduijn bedacht de Easy Pantalon. vergroot

Als je bedlegerig bent of maar één arm kunt gebruiken, kan een broek aantrekken een hels karwei zijn. Tanya Verduijn uit Dongen bedacht er iets op, namelijk de Easy Pantalon. Ze was niet de enige die zag dat het een goed idee was, want ze won er het RTL4-programma Briljant mee. Met het gewonnen bedrag heeft ze nu de eerste 100 broeken laten maken.

Zoals bij veel goede ideeën is het idee simpel. De broek heeft geen rits of knopen maar, maar de openingen zitten aan de zijkanten van de broek en gaan open en dicht met klittenband. “Als je ze beide opendoet, ontstaat er een heel grote opening. Als je naar de wc gaat, dan doe je één kant open, bij het aankleden beide kanten. Vooral ook voor mensen die bedlegerig zijn en moeten worden aangekleed, is dit een uitkomst.

De jury van Briljant was erg te spreken over het het idee. "Ze gaven aan dat het een kwalitatief hoogstaand product was en een goed ontwerp. Het was ook heel erg makkelijk in gebruik", vertelt Tanya.

Zo werkt de Easy Pantalon:

Tanya won 10.000 euro (waar wel nog een flink bedrag voor de belasting vanaf ging) en heeft daarvan de eerste broeken laten maken. In de dagopvang die ze runt voor mensen met een beperking helpen de deelnemers om de broeken van kaartjes te voorzien en in tasjes te stoppen.

Tanya is in gesprek met bedrijven die hulpmiddelen voor in de zorg verkopen. Ze staat dus nog helemaal aan het begin, maar ze heeft nog veel andere ideeën en droomt van een complete kledinglijn. “Ik heb al ideeën over de bovenkleding en over bijvoorbeeld schoenen, met ook een soort van klittenband. Het idee van de kledinglijn is dat de menswaardigheid voorop staat en niet zozeer de beperking.”

