Ola John kiest met RKC voor club die bij hem past: 'Hier kan ik lekker mijn ding doen'

Ola John in het geel-blauw van zijn nieuwe club (foto: RKC Waalwijk). vergroot

Het was niet zo groots en verrassend als het vastleggen van Mario Götze door PSV, maar ook RKC Waalwijk wist met het aantrekken van Ola John op Deadline Day vriend en vijand te verrassen. De buitenspeler kijkt ernaar uit om na acht jaar in het buitenland weer in Nederland te gaan voetballen. De linkspoot tekende een contract tot het einde van dit seizoen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Je bent één van de verrassingen van Deadline Day. Waarom deze overstap naar RKC?

"Voor mij was het ook wel een verrassing. Het is eigenlijk heel snel gegaan. Ik zat bij Vitória in Portugal. Maar ik wilde weer spelen, lekker mezelf zijn in een nieuwe omgeving. Na acht jaar in het buitenland wilde ik graag terugkeren naar Nederland. Ik heb natuurlijk een verleden bij FC Twente en iedereen dacht dat ik daar zou terugkeren. Dat had ik zelf ook voor ogen, maar die club zat al vol.

In de coronatijd is het veel moeilijker om een club te vinden. In het verleden waren er altijd andere opties waar ik voor koos. Vier of vijf jaar geleden kon ik naar Ajax, maar dat is uiteindelijk niets geworden. Nu wilde ik naar een club waar ik gewoon lekker mijn ding kan doen. Toen RKC kwam was de keuze voor mij vrij makkelijk. Dit is een club die bij mij past."

Waarom past RKC zo goed bij jou?

"RKC speelt goed positiespel en vaak ook aanvallend voetbal. Ik heb een prettig gesprek gehad met de trainer Fred Grim, die ik ook nog kende van het Onder 19-team van de nationale ploeg. Ik vind het belangrijk dat je een eerlijke band hebt met de trainer, dat je weet waar je aan toe bent en wat de verwachtingen zijn. Wat dat betreft heb ik een heel goed gevoel."

Je vertrok naar het buitenland toen je 20 was en speelde in Portugal, Engeland, Duitsland en Spanje. Komt er bij RKC nu een andere Ola John terug op de Nederlandse velden?

"Ik ben niet meer het jochie van toen ik vertrok. Ik ben wat wijzer en wat ouder. Ik heb veel meegemaakt, ook flink wat finales gespeeld en prijzen gewonnen. Ik neem dus best wat ervaring mee. Ik heb ook nog steeds ambities. Maar ik wil vooral het team en de club die mij deze kans geeft helpen. Als het met het team goed gaat, draai ik zelf ook lekker. En ik snap dat er verwachtingen zijn, dat mensen willen weten of Ola John het nog kan. Dat is spannend, maar ik ben er niet bang voor. Ik heb er vooral zin in."

Acht jaar geleden had je niet verwacht nu bij RKC te spelen, hoe kijk je terug op je buitenlandse avonturen?

"Met gemengde gevoelens. Het zag er goed uit toen ik vertrok. Na mijn eerste jaar bij Benfica kon ik naar de top, maar de club vroeg vijftig tot zestig miljoen euro. Een transfer naar AC Milan ging niet door. Er was ook belangstelling van Manchester United, maar van een transfer kwam het niet. Daar baal ik van. Daarna is het - mede door verhuurperiodes - minder gegaan. Mentaal ben ik daar wel sterker van geworden en als mens ben ik gegroeid. Als voetballer minder. Daarom hoop ik nu echt het plezier terug te vinden in het spelletje waar ik zo van houd en gewoon weer lekker te voetballen."

