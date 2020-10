Götze-mania in Eindhoven: ‘Ik kon het niet geloven toen PSV de transfer officieel maakte’

Götze-shirts vliegen de fanshop uit. vergroot

PSV is sinds dinsdagavond in de ban van Mario Götze. De komst van de voormalig Duits international maakt een hoop tongen los in en rondom Eindhoven. Op sociale media ging het dinsdagavond al los, maar woensdag konden de fans ook de eerste PSV-shirts met ‘Götze’ achterop kopen.

De echte drukte verwachten ze pas komend weekend bij de PSV Fanstore. “Maar toch zie je vandaag ook al wel dat de komst van Götze veel losmaakt”, stelt Nick Sol, die als medewerker van de fanshop al genoeg shirts met de naam van de nieuwe speler in Eindhoven heeft moeten bedrukken.

“Ik denk dat ik nu alleen al dertig shirts zo heb verkocht, maar ondertussen liggen er ook al een hoop klaar met zijn naam erop. Al met al zullen er vandaag zo’n 150 verkocht worden denk ik. En online is het vanaf gisterenavond al gekkenhuis.”

De eerste fans stonden woensdagochtend al voor de deur te wachten voordat de fanshop open ging. “Dit is toch supervet”, zegt een dolblije supporter. “Ik kon het echt niet geloven toen PSV de transfer officieel maakte. Maar vanochtend werd ik wakker en toen dacht ik: dat shirt met zijn naam erop moet ik hebben.”

Een andere fan besloot het zwarte uitshirt van dit seizoen te kopen met natuurlijk Götze achterop. “Dit is een van de grootste aankopen van de laatste jaren. Ik had nog een paar tegoedbonnen liggen en dat in combinatie met deze transfer maakte dit het perfecte moment om een PSV-shirt te kopen. Hij gaat ons dit jaar kampioen maken.”

De komst van de 28-jarige speler uit Duitsland zorgt er in ieder geval voor dat de medewerkers van de PSV Fanstore eventjes wat harder moeten gaan werken. “Het heeft wel een enorme impact, ja”, zegt Sol. “Zoveel aandacht voor een PSV-speler, zowel op social media als hier in de fanshop heb ik nog nooit meegemaakt.”

Toch waren er vandaag ook nog welgeteld twee fans die juist niet voor de naam van Götze kozen op hun shirt. “Eentje kocht een shirt met Van Ginkel erop en iemand anders wilde graag Fein op het shirt. Maar dat zijn echt de enige twee”, besluit Sol.

