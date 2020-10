Corona leek ver weg, maar nu is het risiconiveau in heel Brabant 'zorgelijk'

vergroot

De hele zomer leek corona ver weg en het werd zowaar weer gezellig: op de terrassen, op feestjes en zelfs op de kermis. Grote evenementen mochten nog niet, maar er mocht ook veel wel. Maar inmiddels is dat gevoel heel anders en moeten extra maatregelen ervoor zorgen dat de tweede golf niet ontspoort. Het risiconiveau in heel Brabant 'zorgelijk'. Hoe kon het zover komen?

Op 16 september wees onderzoek uit dat 60 procent van de Brabanders alweer uit eten was geweest. 15 procent was naar een museum, theater of bioscoop geweest. In de enquête uitten 8 op de 10 Brabanders hun zorg over een mogelijke tweede golf.

Een paar weken later zitten we midden in die gevreesde tweede golf. Bijna elke dag een nieuw record aan besmettingen met deze woensdag bijna 5000 positief geteste mensen als nieuw dieptepunt. Op 27 september gingen de regio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord al naar het risiconiveau zorgelijk en woensdag kwam Midden- en West-Brabant daar ook bij.

Eind september werden de eerste regels aangescherpt. In Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost moesten de cafés eerder sluiten. Vanaf middernacht mocht er niemand meer in en om één uur moesten de cafés dicht, zoals in de Randstad al een paar weken het geval was.

Lang konden de stappers in Midden- en West-Brabant er niet van genieten dat zij wel onbeperkt naar het café mochten. Een dag later kondigde premier Rutte al aan dat deze maatregel overal ging gelden. Vanaf 29 september werd de groepsgrootte overal aangepast, werd thuiswerken weer de norm en mag je nog maar drie gasten thuis ontvangen. Sporten gebeurt zonder publiek, van de pupillen tot de professionals.

De theaters in de regio Brabant-Noord kregen het zwaar voor de kiezen. Jack Mikkers, voorzitter van deze veiligheidsregio, besloot dat de regel om 30 mensen toe te laten ook gold voor theaters. Oneerlijk, vonden theaterdirecteuren. Ook omdat in andere delen van Brabant de grote zalen wel veel meer mensen mochten binnenlaten. Na nieuw beraad besloot Mikkers dinsdag om toch ontheffingen te verlenen.

In Nederland neemt het aantal besmettingen zeer snel toe de laatste tijd:

Het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen, wordt nog niet massaal opgevolgd. Sinds Rutte dit bekendmaakte op 30 september lijken mensen af te wachten of het echt moet. Veel mensen nemen wel een mondkapje mee, maar kijken in de winkel of op school of anderen ook bescherming dragen. De enige plek waar een mondkapje verplicht is, blijft het openbaar vervoer.

De verschillende maatregelen zijn nu acht dagen van kracht. De komende dagen zijn cruciaal: als het aantal besmettingen niet naar beneden gaat, zijn nieuwe en strengere maatregelen onvermijdelijk.

Nieuwe regels binnen (drie weken geldig vanaf 29 september):

Werk zoveel mogelijk thuis.

Ontvang thuis maximaal 3 gasten.

Je mag met een groep van 4 mensen samen afspreken, bijvoorbeeld in een bioscoop of restaurant.

In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn.

Om 22.00 uur sluiten de cafés en restaurants.

Sportkantines zijn dicht.

Je moet reserveren voor bezoek aan een museum of bibliotheek.

Winkels laten alleen klanten toe als er genoeg ruimte is.

In de supermarkten komen er speciale winkeltijden voor ouderen en zieken.

Nieuwe regels buiten:

Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek.

Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken.

In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek samen.

Musea en dierenparken laten beperkt mensen toe.

